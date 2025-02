Poker di Ndiaye, il Bagnacavallo vola. Rimonta del Savio

Vola il Bagnacavallo, nel girone G di Prima Categoria: i biancorossi travolgono a domicilio 5-1 il Fosso Ghiaia grazie ad un poker di reti di Ibrahima Ndiaye (nella foto), salito così a 8 gol in campionato. Non poteva mancare neppure il 14º gol di Camara per il pokerissimo della capolista che porta a +2 il suo vantaggio sull’immediata inseguitrice, non più il Savarna (2-2 nel big match col Santa Sofia) ma il San Vittore che affossa 4-0 l’Only Sport Alfonsine trascinato anche dalla doppietta di Luca Tappi Imolesi. Malgrado il vantaggio a inizio secondo tempo con Pirazzoli, il Real Fusignano pareggia 1-1 col Meldola, che impatta pochi minuti dopo col rigore di Ghetti.

Clamorosa la rimonta del Savio che si trova sotto di due gol, al 30’ del primo tempo, nello scontro col Vecchiazzano ma ha la forza di ribaltare tutto e con una doppietta di Bandini (la seconda rete allo scadere) e Vukaj per il 3-2 finale. Nell’anticipo di sabato ancora una sconfitta per il Marina che cade 3-0 a Predappio contro lo Sporting: lo spettro della retrocessione in Seconda si fa sempre più vicino. Sospesa, invece, al 16’ del secondo tempo Modigliana-San Pancrazio sul punteggio di 1-0, da cui si riprenderà la contesa. Nel girone F, ottima vittoria per la Virtus Faenza che si impone 3-1 nello scontro diretto con la Murri: in gol Romano, Tamburini e Brunetti mentre il gol della bandiera dei bolognesi arriva solo allo scadere per mano di Pagnini. Sconfitta netta (4-1) invece per il Cotignola a Caastel del Rio che saluta così il sogno playoff.

u.b.