Poker di risate per il 2023 del teatro Alighieri

Chiara Francini, Alessandro Federico, Ale & Franz, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Laura Curino, Rita Pelusio, Paolo Cevoli. Sono loro i protagonisti della nuova edizione della rassegna di teatro comico presentata da Accademia Perduta - Romagna Teatri, in collaborazione con l’assessorato comunale alla cultura. L’attesa rassegna, che si terrà all’Alighieri, è composta da 4 spettacoli, e andrà in scena da febbraio a maggio, con tanti volti noti della comicità italiana, tra monologhi, duetti e spettacoli d’ensemble. Gli artisti porteranno in scena spettacoli che, come solo la comicità sa fare, con ironia e leggerezza, affrontano temi e situazioni che ognuno di noi vive, facendo riflettere, sorridendo.

Questi nel dettaglio i 4 appuntamenti. Lunedì 6 febbraio alle 21, Chiara Francini e Alessandro Federico propongono ‘Coppia aperta, quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame, regia di Alessandro Tedeschi (produzione Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni). È una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Dario Fo e Franca Rame lo descrivono in modo perfetto, con toni divertenti. In Italia è fra gli spettacoli più popolari; in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposto in ben 30 teatri contemporaneamente. Lunedì 6 marzo, alle 21, Ale & Franz, presentano ‘Comincium’ di Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari, Antonio De Santis e con Rossana Carretto e Raffaella Spina; regia di Alberto Ferrari (produzione Enfi Teatro). Spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. Martedì 4 aprile, alle 21, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Max Pisu, mettono in scena ‘Pigiama per sei’ di Marc Camoletti e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh; regia di Marco Rampoldi (produzione Rara - Nido di Ragno). Il più classico dei triangoli, diventa un rombo nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie.

Martedì 2 maggio, alle 21, Paolo Cevoli presenta ‘Andavo ai 100 all’ora’ di Paolo Cevoli (produzione Charlotte Spettacoli). Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. I prezzi degli abbonamenti per i 4 spettacoli (prelazione per i rinnovi fino a mercoledì 18; nuovi abbonati dal 21 al 28) vanno dai 98 euro per la platea al 53 euro per il loggione. Sono previste riduzioni per soci Cral, over 65, U26, possessori di Carta bianca del Comune di Ravenna e YoungER Card. Eventuali disponibilità di biglietti, residui dalle campagne abbonamenti, saranno acquistabili da lunedì 30 gennaio (dai 27 euro della platea ai 15 del loggione).