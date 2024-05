Polemica sui rimborsi per i beni mobili. L’attacco di de Pascale e Bakkali: "Governo prende in giro le famiglie"

L’atteso provvedimento sui ristori dei beni mobili agli alluvionati di maggio 2023 slitterà a dopo il voto di giugno. È quanto filtrato negli ultimi giorni da fonti governative, dopo che il provvedimento non è arrivato mercoledì sul tavolo del Consiglio dei ministri, diversamente da quanto previsto. Una decisione a cui ha replicato ieri con parole dure il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale: "Assistiamo all’ennesimo pietoso teatrino sulla pelle delle famiglie alluvionate" . De Pascale in un video fa un excursus che parte dal 7 giugno 2023, quando la premier Meloni annunciò che i rimborsi avrebbero coperto il 100% dei danni dell’alluvione: "Poco dopo abbiamo scoperto che invece questo indennizzo non copriva i beni mobili, che per molte famiglie sono la parte più grande del danno".

Il 17 maggio scorso "il viceministro Bignami annunciava che la settimana dopo finalmente ci sarebbe stato il provvedimento sui beni mobili – prosegue de Pascale –. Una settimana è passata ma in realtà la settimana dopo c’è stato l’annuncio del primo rinvio del provvedimento e anche questa cosa surreale che il massimo indennizzabile è di 5.000 euro. Questa è una vergogna, le famiglie hanno in larga parte avuto danni molto superiori a questa cifra e quindi immediatamente ho fatto richiesta di portare questo massimale almeno a 30mila euro, che consentirebbero di coprire molte famiglie". Il sindaco chiede quindi "il provvedimento prima delle europee, basta con la logica di una scarpa prima e una scarpa dopo quando questa rischia di essere a malapena una ciabatta e alzate il massimale a 30mila euro. Non si possono più prendere in giro le famiglie, ormai è anche un anno dall’annuncio del 100%". E aggiunge che "se mancano le risorse si spostino gli 1,2 miliardi del Pnrr dalle opere pubbliche, che da qui al 2026 rischiano di non andare spesi, agli indennizzi alle famiglie e alle imprese".

Sulla stessa lunghezza d’onda la parlamentare dem ravennate Ouidad Bakkali, che definisce la vicenda "una beffa per i cittadini" e che chiede "quanto durerà questo inganno? Già la cifra prevista era irrisoria e offensiva nei confronti di chi aveva subito tanti danni, ma ora scopriamo che il provvedimento non esiste proprio! È incredibile come questo governo stia prendendo in giro i cittadini da più di un anno, addirittura annunciando misure imminenti di cui poi non si discute neanche. Non ci sono più parole per denunciare l’irresponsabilità e la mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie e delle imprese. L’incertezza e la sconforto sono ormai al culmine per molte persone e Meloni non fa altro che beffarsi di loro. Questa è la vergognosa realtà: il governo non ha mantenuto nessuna promessa e continua a voltarsi dall’altra parte, non possiamo più tollerarlo".