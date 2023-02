Polemica sui Velocar: botta e risposta fra Lega e Progetto civico

Strascichi di dibattito sugli autovelox continuano al di fuori delle porte del consiglio comunale e l’argomento diventa un casus belli di stampo politico. La mozione avente a oggetto la revoca delle deleghe all’assessore alla sicurezza è stata respinta, e se alla vigilia della seduta consiliare sul fronte della maggioranza era stato il Movimento 5 Stelle a tirare in causa Italia Viva con una citazione che Alessio Grillini ha poi definito "personale", nei giorni seguenti al consiglio, i botta e risposta sono proseguiti anche tra le forze di opposizione. Mentre Gabriele Padovani di Area Liberale attaccava a mezzo stampa nuovamente l’assessore Bosi, la Lega con un documento firmato da Andrea Liverani, Roberta Conti e Alvise Albonetti, ha dispensato equamente il proprio ‘j’accuse’ non solo all’amministrazione ma anche agli esponenti di Progetto Civico Faentino, rei, secondo gli esponenti del carroccio, di non perdere "occasione per sostenere la giunta Isola e al massimo si trincerano in un’astensione inutile. Se i civici ritengono che il Velocar sulla circonvallazione sia stata una scelta oculata e condivisa e che il lavoro di questa giunta e dell’assessore Bosi sia lodevole devono semplicemente sostenere apertamente tale decisione e comunicarlo ai loro sostenitori" esplicita la requisitoria leghista. "Ci riempie di sollievo sapere che la Lega Faentina si interroghi sui Civici Faentini – ha replicato il collettivo di cui Massimo Zoli è capogruppo sottolineando come la mozione fosse stata presentata da Area Liberale –. Non siamo sicuramente d’accordo sulla scelta degli autovelox sulla circonvallazione, ne abbiamo contestato in passato sia la decisione che il posizionamento, ma riteniamo che l’ordine del giorno in oggetto avesse come unico pretesto la diffusione e la polemica politica, dalla quale cerchiamo di stare fuori. E’ buffo che, durante lo stesso Consiglio, siamo stati accusati dalla Lega di sostenere la giunta Isola sull’argomento deleghe e, contemporaneamente dal PD di essere troppo critici nei confronti dell’Amministrazione in occasione della mozione da noi proposta sul Centro Storico".