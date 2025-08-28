Polemica sul medico di base. Individuata una sostituta

San Bernardino può tornare a dormire sonni tranquilli: il nuovo medico di medicina generale sarà la dottoressa Alessia Pasquariello. A farlo sapere è una nota di Ausl Romagna che pone fine alla questione che nei giorni scorsi ha messo in allarme i residenti della frazione di Lugo. Inizialmente, infatti, il nome comunicato dall’azienda sanitaria era un altro: quello di un medico condannato in primo grado a otto anni per spaccio di droga.

Elton Isaj, 45 anni, era stato indicato tramite sms ai residenti come il nuovo medico di base della frazione che avrebbe preso il posto di Maurizia Seganti, da oggi in pensione. Tuttavia, digitando il suo nome su internet, prima ancora della sua iscrizione all’albo – che comunque risulta regolare – appaiono gli articoli di cronaca. Il 24 giugno è stato condannato a otto anni di reclusione nell’udienza di primo grado. Le indagini, iniziate nel marzo del 2022, lo vedevano al centro, insieme una decina di uomini, di un giro di spaccio nel Bolognese. Isaj, nello specifico, era accusato dalla Procura anche di una cessione di 15 chili di cocaina proprio nell’area adiacente al Sant’Orsola.

Eppure il suo nome continua ad apparire regolarmente nell’elenco della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. E così, quando ha dato la sua disponibilità per prendere servizio a San Bernardino, l’Ausl ha creduto di aver trovato una soluzione per il posto vacante. Come ha spiegato l’azienda sanitaria, infatti, reperire medici di base per le zone interne è una questione critica. Nel comune di Lugo erano state individuate sei zone carenti: San Bernardino, San Lorenzo, Ca’ di Lugo, Voltana, Bizzuno e San Potito. In marzo era stato aperto un bando regionale per il distretto che non ha avuto esito positivo. E così è partita la ricerca di professionisti per un incarico provvisorio, attraverso un interpello. A rispondere, secondo quanto spiegato dall’Ausl, sono state quattro persone, tra cui Isaj, che era l’unico ad aver dato disponibilità per San Bernardino. Poiché risultava regolarmente iscritto all’Ordine di Bologna, l’azienda ha anticipato la comunicazione alla popolazione. Ma dopo aver reperito il casellario giudiziario, ha dovuto procedere con una nuova assegnazione tra i medici che avevano risposto all’interpello.

Tutto è bene quel che finisce bene. E così la dottoressa Alessia Pasquariello lunedì entrerà in attività nell’ambulatorio, in viale Stradone 47. I suoi orari sono: lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Tutti gli attuali assistiti della dottoressa Seganti verranno assegnati automaticamente al nuovo medico e quindi non dovranno fare nessuna pratica, restando salva per loro la possibilità di scegliere comunque un nuovo medico attraverso le consuete modalità (fascicolo sanitario elettronico, Sportello unico Cup e così via).

Lucia Bonatesta