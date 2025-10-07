Polemica sulla duna che non c’era. L’assessora: "In due giorni di lavoro impossibile coprire tutto il litorale"

La duna avrebbe potuto cambiare le cose? Se lo chiedono i bagnini dei tanti stabilimeti colpiti dalla mareggiata di domenica. L’autorizzazione per alzarla partiva oggi, mentre l’anno scorso il via era dal 1 ottobre. "Ma se anche fosse stata data l’autorizzazione a cominciare i lavori, l’1 era mercoledì – dice l’assessora alla Subsidenza Federica Moschini –. Si sarebbe trattato di due giorni di lavoro". Troppi pochi per riuscire a mettere al sicuro tutta la costa.

"Intanto bisogna fare questa premessa: la stagione balneare è terminata il 21 settembre, rispetto ad anni precedenti si è comunque protratta per un tempo maggiore – spiega Moschini –. Da Cattolica ai lidi ferraresi nessuno ha ancora realizzato la duna, anche perché se c’è ancora qualche bella giornata e la possibilità che qualcuno vada in spiaggia, i lavori ne impedirebbero la fruizione". La prima duna che viene creata in autunno è una ’preduna’, alta circa un metro. La duna invernale vera e propria, grande il doppio, viene realizzata più avanti, prima della fine dell’anno. "Se anche i lavori fossero iniziati il 1 ottobre non avrebbero comunque potuto coprire tutto il litorale, e la preduna probabilmente non sarebbe stata sufficiente – prosegue Moschini –. È stata una coincidenza sfortunata: mareggiate così avvengono solitamente non prima di novembre. Valuteremo il prossimo anno se anticipare la realizzazione della preduna a fine settembre, ma poi il rischio è che la spiaggia non sia fruibile se c’è bel tempo". Tra la creazione della preduna e della duna invernale avviene la pulizia della spiaggia dai tronchi da parte di Hera.

"Quest’anno per la prima volta è stato siglato un protocollo di intesa fra il servizio ambiente, la Regione e la coop Spiagge, protocollato mercoledì scorso, 1 ottobre – aggiunge Moschini –. L’obiettivo era proprio quello di migliorare la gestione delle dune. I lavori, quindi, non sarebbero potuti partire prima di giovedì, e sarebbero andati avanti poi venerdì. In due giorni sarebbe stato impossibile proteggere tutta la spiaggia da Lido di Savio a Casalborsetti. Per completarla tutta serve un mesetto".

L’assessora ribadisce l’impegno del Comune nel fronteggiare l’emergenza fin dalla prima ora: "Abbiamo messo in piedi immediatamente il Coc, il centro di coordinamento comunale, tramite il quale gestiamo tutti i volontari che si sono resi immediatamente disponibili posizionando i sacchi di sabbia, chiudendo le strade per motivi di sicurezza e rendendosi disponibili per andare sul posto con le pompe e iniziare subito i lavori. Le nostre quadre si sono subito attivate per intervenire immediatamente e il sindaco, in contatto con la coop Spiagge, è andato sul posto".

Sara Servadei