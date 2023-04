Polfer, a Pasqua controlli e denunce

Anche nel weekend di Pasqua, gli uomini della Polfer regionale hanno garantito la sicurezza degli utenti delle stazione, compresa quella di Ravenna, identificando complessivamente in Emilia Romagna 3.441 persone e controllando oltre 500 bagagli. Quindici persone sono state denunciate per vari reati tra cui furto, droga, violazione delle norme sul soggiorno, danneggiamento, rifiuto di generalità e inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Sono stati sequestrati 30 grammi di droga e sono state elevate 11 sanzioni di cui 6 in materia di sicurezza ferroviaria; sono stati anche rintracciati 4 minorenni e controllati 26 veicoli.

Dal 7 al 10 aprile in queste operazioni sono state impegnate 194 pattuglie in stazione e 22 a bordo treno per 51 convogli presenziati e 17 servizi antiborseggio effettuati da personale in abiti civili.