Polis Teatro Festival. Focus sulla penisola iberica

L’ottava edizione di ‘Polis Teatro Festival’, a Ravenna da venerdì all’11 maggio, si presenta come ‘un mostro a tre teste’. Questa la metafora utilizzata dai direttori artistici Agata Tomsic e Davide Sacco. "Un festival che ci fa scoprire cose che ancora non conoscevano di noi – affermano –. La prima ‘testa’ sarà l’Iberian Focus, dal 6 all’11 maggio, incentrato sul teatro contemporaneo di Spagna e Portogallo. La seconda, e questa è una grande novità, venerdì e sabato, ‘Polis Neon’, ossia una sezione dedicata alla scena under 35 italiana. La terza, infine, il cartellone del 26 e 27 settembre per celebrare i primi 15 anni della nostra ‘creatura’ ErosAntEros, con la presentazione in anteprima di due nostri lavori".

Nel complesso ‘Polis Teatro Festival’, grazie al sostegno di Comune, Regione e di varie fondazioni ed enti, porta in città più di 35 appuntamenti tra spettacoli ed eventi con nomi di spicco della nuova scena teatrale europea, otto prime nazionali e significativi momenti di confronto, tavole rotonde tra artisti, studiosi e operatori internazionali. Molteplici i temi approfonditi nelle quasi due settimane di programmazione, con una particolare predilezione per la difesa dei diritti civili: dittature, colonialismo, pensiero utopico, femminismo, queerness, multiculturalismo e scambi intergenerazionali.

Tanti i luoghi scelti come sedi degli eventi: oltre ai tradizionali Teatro Rasi, Mar, Artificerie Almagià e Teatro Socjale, per la prima volta anche il Cimitero monumentale. Non a caso a disegnare l’immagine-simbolo del festival, è stato l’artista ravennate Gianluca Costantini. All’interno dell’Iberian Focus, ci sono diversi spettacoli in prima nazionale: ‘Rita’ della compagnia AriaTeatro (7 maggio), ‘Un’Odissea Teen’ della compagnia spagnola La Macànica (8-9 maggio) che fonde performance fisica dal vivo e tecnologia digitale, ‘Manifesti per dopo la fine del mondo’ (10-11 maggio al Mar) della formazione portoghese Os Possessos, ‘Signora dittatura’ (10 maggio) di Hermanas Picohueso e ‘Copla: un cabaret spagnolo’ (11 maggio a Piangipane) di Alejandro Postigo. Rui Pina Coelho, drammaturgo e professore di Lisbona presenterà una conferenza-performance sulle possibilità di teatro politico.

Tra gli spettacoli-evento c’è poi ‘Il Portogallo non è un paese piccolo’ (9 maggio) di Hotel Europa, per parlare delle dittature europee e della presenza europea in Africa, a cui seguirà una tavola rotonda. Spazio anche ad alcune compagnie emergenti: Giovanni Onorato e Peso Piuma. Il supporto alla scena emergente è anche al centro di ‘Polis Neon’ (‘La città dei giovani’), alle Artificerie Almagià (venerdì e sabato), con gli spettacoli di Usine Baug/Mezzoplaco, Ucci Ucci, Fettarappa/Guerrieri, Landi/Mignemi/Paris. Per tutta la durata dell’Iberian Focus, al cimitero monumentale, è possibile fare esperienza di ‘Corpi celesti’, un’audioguida creata da El Conde de Torrefiel. Info: http://polisteatrofestival.org

Roberta Bezzi