Polisportivo Darsena. È nato il Bike park. Una folla su due ruote per l’inaugurazione

In sottofondo Freddie Mercury canta il ritornello ‘I want to ride my bicycle, I want to ride my bike’, intorno una marea colorata fatta da centinaia di ravennati pedala insieme per il primo giro di pista nel ‘Polisportivo Darsena’, il nuovo bike park realizzato nell’ex ippodromo di via Marani. In testa c’è il sindaco Alessandro Barattoni accompagnato dal figlio, al seguito le maglie gialle di Fiab Ravenna, le divise vintage della Ciclostorica ‘La Divina’, i ciclisti del Pedale Azzurro e i triatleti ravennati, la squadra di pattinaggio cittadina e in tanti accorsi, in sella alla loro bicicletta, per vedere il nuovo impianto sportivo.

È stato inaugurato ieri il nuovo Bike park di Ravenna, realizzato con 2,1 milioni di euro dai fondi del Pnrr e nato a partire da una raccolta firme – la millesima era stata quella dell’ex sindaco Michele de Pascale – promossa dal comitato ‘Amici del ciclismo’ nel 2021. "Ringrazio i promotori e tutti coloro che hanno firmato la petizione che oggi ci ha permesso di essere qui – commenta il sindaco Barattoni -. Mille amanti del ciclismo che consentirono l’avvio di tutte le procedure e il finanziamento di questo intervento. Oggi è una festa dello sport, dedicata ai ciclisti, ai pattinatori e a tutti coloro che potranno utilizzare quello che è il percorso dell’ex ippodromo, ma anche ai tanti altri sport che sono qui presenti, il calcio, il football americano e il dodgeball, che utilizzeranno i campi dentro all’anello". Il nuovo impianto sportivo è costituito da un ciclodromo in asfalto per eventi agonistici e per allenamenti, di lunghezza pari a 1250 e 1230 metri in due due configurazioni possibili, con anello esterno di 885 metri; una pista ad anello per il pattinaggio da 200 metri e pista per pattinaggio su strada da 300 metri (tratto in promiscuità con il ciclismo). Inoltre, sul lato sud con ingresso da via Timavo è stato realizzato un pump truck da circa mille metri quadrati, cioè un circuito con curve, dossi e discese per evoluzioni e ciclismo acrobatico. "Qui – continua Barattoni – abbiamo immaginato una vera e propria cittadella dello sport che va dal Circolo Tennis Zavaglia, include il nuovo ‘Polisportivo Darsena’ e arriva fino al PalaCosta. Qui i giovani potranno continuare a praticare il più possibile sport in sicurezzaà. Ci tenevamo ad avere uno spazio ben tenuto che potesse permettere a molti di avvicinarsi allo sport, ma anche di riqualificare un luogo in disuso da molto tempo".

All’inaugurazione era presente anche la vicepresidente del Coni Emilia-Romagna Milva Rossi, che ha commentato: "Ravenna è sempre molto attenta e l’apertura di questo ciclodromo lo dimostra. Il ciclismo sta vivendo momenti difficili perché le strade stanno diventando sempre più pericolose. Uno spazio come questo, invece, permette a tanti giovani di avvicinarsi al ciclismo".

Lucia Bonatesta