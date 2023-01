Politica, nasce ’Progetto civico faentino’

Nasce Progetto Civico Faentino, nuova realtà dell’agone politico cittadino che vede la fusione delle liste civiche Insieme per cambiare e Per Faenza, rappresentate in consiglio comunale da Paolo Cavina, Massimiliano Penazzi (vicepresidente dell’assemblea) e Massimo Zoli. La presentazione ufficiale ha avuto luogo ieri. La scelta delle due realtà civiche non appare una sorpresa, considerando la collaborazione instauratasi fra le due liste sin dal 2020, quando videro la luce nell’attuale configurazione, a sostegno dell’allora candidato sindaco Paolo Cavina. "Abbiamo deciso di voltare pagina", spiegano i tre, "presentandoci alla città con un progetto politico e civico nuovo, che abbia al centro la volontà di portare in consiglio i desideri e le aspettative dei cittadini".

Il confluire di Insieme per cambiare in questa nuova creatura segnerà il tramonto per la lista civica – la realtà che dopo il Pd siede in consiglio comunale da più tempo (considerando che la Lega per Salvini Premier è nata solo nel 2017, archiviando la precedente lega ‘bossiana’), oltre che una delle poche ad aver espresso un sindaco che non fosse iscritto a Pd, Ds e Margherita: Giovanni Malpezzi era infatti un componente di Insieme per cambiare quando sbancò prima le primarie del centrosinistra e poi le elezioni amministrative del 2010. Da allora le lancette del tempo hanno compiuto molti giri d’orologio: prima ci fu la rottura di Insieme per cambiare con il centrosinistra, consumatasi nel 2019, poi la decisione di correre alle elezioni col proprio candidato sindaco, Paolo Cavina, che ottenne in corsa anche il sostegno delle opposizioni. Nell’ultimo anno Insieme per cambiare e Per Faenza hanno tenuto in consiglio comunale delle pose generalmente meno barricadere di quelle che hanno invece caratterizzato l’operato di Lega e Fratelli d’Italia, autori di aspre battaglie in particolare sulla gestione di Faventia Sales, sulla decisione di spegnere e poi di tenere accese le luci della città, per arrivare alle ‘bolle gialle’ di corso Garibaldi dipinte e poi cancellate, fino alle critiche feroci piovute sui giardini di Natale.

Difficile fare previsioni circa il futuro di Progetto Civico Faentino: le prossime amministrative appaiono lontanissime – si voterà infatti nella primavera del 2026 – e tutto potrebbe accadere di qui ad allora. La lista nasce comunque nell’alveo dell’opposizione: alla presentazione erano presenti anche esponenti di Lega, Fratelli d’Italia e della lista civica di centrodestra Area Liberale. Massimo Zoli sarà il capogruppo in consiglio comunale: "difenderemo il diritto di ciascuno di noi tre di votare in consiglio in piena libertà. Non esistono ordini di scuderia: quello non è fare politica in maniera seria".

Filippo Donati