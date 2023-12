Politica, sotto l’albero un pacco di polemiche

Una scia di polemiche ha accompagnato ieri l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia al civico 10 di galleria Matteotti. A non piacere è l’intitolazione a Giuseppe Compagnoni, ritenuto "patrimonio di tutti i lughesi" e non esclusivamente di una parte politica. A opporsi alla scelta un gruppo di cittadini firmatari della petizione sostenuta anche da Rifondazione Comunista di Villa San Martino e condivisa dal primo cittadino, Davide Ranalli, che l’ha firmata, oltre alla formazione Verdi-Europa Verde Lugo. "Della triade ’Dio, patria e famiglia’, cara a Fratelli d’Italia, al nostro concittadino appartiene ben poco" spiegano i primi firmatari (Marcello Savini, Daniele Serafini, Luigi Iorio, Valeria Ricci, Palmira Filipponi, Carmine Della Corte, Lucia Poletti, Secondo Valgimigli, Angelo Ronzullo, Andrea Valentinotti, Valentina Ancarani, Marco Sangiorgi, Umberto Ricci, Asdrubale Montanari , Guido Neri).

"Essendo stato il primo scrittore italiano a dichiarare la pari dignità di culto, ci si chiede come un partito che, pur avendo preso le distanze dalle leggi razziali, continua a non definirsi ’antifascista’, pur sapendo che fu il fascismo a promulgarle, possa appellarsi all’eredità dell’intellettuale lughese. Non sfugge, infine – continuano – che la presenza nel simbolo di FdI della fiamma, che richiama la memoria dell’autoritarismo mussoliniano, abbia poco a che vedere coi principi liberali di Compagnoni". L’invito, rivolto a chi condivide queste posizioni, è di firmare la petizione andando su change.org al link: https://chng.it/GbLqyy6sYc. "Compagnoni – sottolinea Rifondazione Comunista Villa San Martino unitamente a Potere al Popolo, Unione Popolare e Cantiere in Movimento per Lugo 2024 – è un patrimonio culturale di tutti i lughesi e di tutti gli italiani e italiane. Nella sua vita ha promosso i valori dell’illuminismo, che separano bene la Chiesa dallo Stato, era a favore della Repubblica, fece parte di una delle prime italiana quella Cispadana che era filo francese napoleonica, ha promosso l’adozione del tricolore e, anche se mori nel 1833, possiamo dire che fu uno dei tanti intellettuali a seminare l’idea di Italia unita. Basterebbe solo questo per far capire che con Fratelli d’Italia del Dio, patria e famiglia non c’entra nulla, un partito ipocrita, il quale vuole difendere valori iper-cristiani obbligando gli altri a vivere secondo canoni ai quali loro stessi non adempiono".

Ad urtare Rifondazione e gli altri tre gruppi è stata anche la presenza, all’inaugurazione della sede di Galeazzo Bignami, "un personaggio – scrivono – a cui piace girare con la svastica nazista". I Verdi, nella nota intitolata "giù le mani da Compagnoni", si soffermano sulle "strumentalizzazioni" utilizzate dal Fratelli d’Italia a partire da Atreju, "il simbolo della festa nazionale di Fratelli d’Italia, denunciate dagli eredi dell’autore de La storia infinita, il tedesco Michael Ende che – spiegano - ha inventato il famoso personaggio e che era molto vicino alle idee dei socialisti e dei Verdi. Il partito di Giorgia Meloni ci prova anche a Lugo ad appropriarsi di qualcosa che non è "suo". Primo costituzionalista italiano – ricordano – Compagnoni fu favorevole al voto alle donne e alle libertà civili. Insomma, in pratica un alieno per le destre sovraniste che oggi vanno tanto di moda e che se lo apprezzassero veramente dovrebbero modificare il loro dna". Intanto l’inaugurazione della sede si è svolta, con una buona partecipazione di pubblico, alla presenza del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, della senatrice Marta Farolfi, del segretario provinciale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero e del coordinatore di FdI per la Bassa Romagna, Rudi Capucci. "Non volendo riconoscere il loro fallimento, non ammettono il nostro successo", ha sottolineato Bignami riferendosi alla sinistra nell’annunciare l’impegno del partito per le prossime amministrative seguite dalle elezioni europee e regionali. "Siamo orgogliosi dell’inaugurazione di questa sede", ha aggiunto Farolfi.

Monia Savioli