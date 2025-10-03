Polizia, controlli in città. Daspo e divieti di ritorno. Oltre cento misure emesse

Oltre cento misure di prevenzione sono state emesse dal questore Gianpaolo Patruno all’esito delle istruttorie svolte dalla Divisione Anticrime della questura di Ravenna, guidata dal vice questore Claudio Cagnini. Si tratta di divieti di ritorno ma anche Daspo Willy, Daspo per “spaccio“ e Daspo Urbano. Le misure sono scattate al termine di un’estate di controlli del territorio più intensi, da giugno a settembre, come stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi. Ai controlli è seguita un’approfondita analisi degli episodi criminosi tra furti, scippi e risse, ma anche azioni di disturbo e degrado urbano, in particolar modo legate ai fenomeni della cosiddetta movida.

E i numeri parlano da soli: sono stati emessi 103 provvedimenti nei confronti di altrettante persone, perlopiù giovani considerati pericolosi, essendo autori di reati contro il patrimonio o la persona.

Sono stati adottati 54 divieti di ritorno, per periodi che variano da uno a quattro anni, in vari comuni della provincia – 14 a Cervia, 13 a Ravenna, ma anche Faenza e i comuni della Bassa Romagna – nei confronti di soggetti privi di legami leciti col territorio e ritenuti presenti nel territorio al solo scopo di commettere illeciti o tenere condotte che comunque mettono a rischio la sicurezza pubblica. Non solo: sono stati emessi anche 36 Daspo Willy e due Daspo per “spaccio” che comportano il divieto di accesso ai locali e pubblici esercizi del territorio, e di stazionamento nelle vicinanze, da un minimo di uno e fino a tre anni. In particolare, un 23enne egiziano, arrestato a fine agosto dopo una rapina di scape e borsello a un ventenne all’esterno di uno stabilimento balneare di Marina di Ravenna, per due anni non si potrà avvicinare ad alcun locale della provincia.

Particolare attenzione è stata posta, poi, alla zona della stazione ferroviaria di Ravenna e dei vicini Giardini Speyer, dove i costanti controlli posti in essere dalle forze dell’ordine hanno permesso di emettere, oltre a 14 divieti di accesso agli esercizi pubblici della zona nei confronti di soggetti responsabili di reati contro il patrimonio o contro la persona, anche 11 Daspo Urbano, ossia divieti di accesso alla zona della stazione, nei confronti di coloro che hanno tenuto condotte che minano la sicurezza e il decoro urbano, in modo da tutelare la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici.