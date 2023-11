Polizia e Arma si illuminano di arancione

In occasione della ’Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, la Questura (foto sopra) e i Commissariati di Faenza e Lugo, si sono illuminati di arancione. Anche quest’anno la polizia ha cioè aderito all’iniziativa ’Orange the World’, promossa da ’Un Women’, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, sostenuta anche dall’associazione ’Soroptimist International Italia’. Una luce ha così colorato di arancione la facciata anteriore della Questura. Analoga iniziativa è stata realizzata nei Commissariati.

Iniziative analoghe sono state adottate pure dai carabinieri. In particolare l’Arma ha organizzato la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ’Non rimanere in silenzio’ (video, foto e motion graphic), grazie alla preziosa collaborazione con le scuole che hanno partecipato, anche per il 2023, al progetto per la legalità e contro la violenza di genere. La campagna è articolata su diverse iniziative accomunate dal dire ’No!’ a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante - sia fisico che psicologico, nella vita privata come in quella professionale - contro le donne. Le tante iniziative, che hanno coinvolto i media tradizionali, il web e i social, mirano ad aiutare e sostenere le donne che subiscono maltrattamenti o vessazioni. Violenze o privazioni della propria dignità sono tali anche all’interno delle mura domestiche, quando l’autore è una persona cara. Anche quest’anno tante caserme si sono illuminano di arancione (foto sotto).