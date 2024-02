Polizia, il sindacato ha 50 anni

La marcia per la smilitarizzazione e sindacalizzazione della polizia, consacrata in legge nel 1981, partì anni prima e nel 1977 nella provincia di Ravenna fu eletto il primo direttivo del sindacato (il futuro Siulp) che aderiva alla federazione Cgil-Cisl-Uil; i poliziotti aderenti al neo sindacato erano 218, il 79 per cento dell’organico complessivo.

Di lì a quattro anni la polizia divenne un corpo civile con i primi accessi dei giovani e laureati ispettori. A Ravenna la sindacalizzazione dei poliziotti è stata sempre su temi forti: la foto si riferisce a una manifestazione di fine anni Ottanta.

A cura di Carlo Raggi