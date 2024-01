Polizia locale: 242 dispositivi tra varchi e telecamere

In via Baliatico, al primo piano dell’edificio che ospita il comando della Polizia Locale della Romagna Faentina c’è una sala riunioni. Appese al muro di fronte alla porta si notano tre stampe in bianco e nero della Faenza del primo novecento. Si vede, tra le altre la vecchia Porta Montanara e la via Beccherie con il voltone del Podestà. Nella sala adiacente invece il bianco e nero delle stampe lascia il posto alle coloratissime immagini ad alta definizione registrate in presa diretta dal sistema di videosorveglianza territoriale. Due schermi enormi occupano tutta la parete: uno trasmette nove immagini alla volta, in tempo reale, di numerosi ambienti cittadini: dall’interno della Pinacoteca agli attraversamenti pedonali di fronte alla stazione ferroviaria, dal Parco Mita a Piazza del Popolo, senza dimenticare l’incrocio tra via Cavour e Corso Mazzini, solo per citarne alcuni. E con un semplice click dai tre computer posizionati di fronte ai due maxischermi, gli operatori possono visionare ogni accadimento ed ogni passaggio verificatosi in un lasso di tempo retroattivo di ben sette giorni. L’altro schermo invece trasmette a ciclo continuo un’immagine fissa: una mappa dei sei comuni della Romagna Faentina più Russi (in virtù di un accordo sottoscritto tra le amministrazioni anni fa, nda). Qui in tempo reale vengono trasmesse le targhe dei veicoli che transitano per i varchi, e con un altro click si possono verificare in meno di un secondo gli storici di transito di un veicolo, i dati del proprietario, gli estremi della copertura assicurativa e molto altro ancora. E’ questa in sintesi la tecnologia della nuova centrale operativa della Polizia Locale faentina, che entrerà in funzione a febbraio e che in anteprima è stata presentata ieri mattina alla presenza del comandante Vasco Talenti, dell’assessore alla sicurezza del comune di Faenza Massimo Bosi e dal sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, detentore della delega alla sicurezza nel consiglio dell’Unione dei comuni.

Per mettere in funzione tutto il sistema, che contempla 242 dispositivi tra varchi e telecamere ambientali, sono stati impiegati alcuni anni per una spesa pubblica complessiva che nel 2025 supererà il milione di euro. Man mano infatti la tecnologia sarà implementata ed integrata: "Già nei prossimi anni – hanno anticipato il comandante Talenti e l’assessore Bosi –, saranno sensorizzati i semafori per verificare in tempo reale i flussi di traffico". E si sta inoltre già discutendo a livello provinciale di un protocollo comune che consenta a tutti i corpi di polizia amministrativa, di poter lavorare su banche dati condivise. Stando ai dati delle attività messe in campo nel 2023, solo nell’Unione Faentina il lavoro dei 68 operatori di Polizia Locale è stato considerevole. In tema di sicurezza stradale sono stati controllati 4825 veicoli, 2046 conducenti sono stati sottoposti al pretest alcolemico, 47 patenti sono state ritirate e 169 mezzi sono stati sequestrati per irregolarità di vario genere.

Numerose anche le sanzioni come quelle per eccesso di velocità: 147 rilevate dalle pattuglie e quasi 44mila dai dispositivi elettronici, in un contesto in cui sono aumentati i numeri degli incidenti stradali (469 quelli rilevati), sebbene quelli mortali (5) siano in calo rispetto al 2022 (7). In ambito giudiziario il personale ha inoltre trattato oltre mille notifiche e trasmesso 70 denunce alla Procura di Ravenna. Rilevante è stata poi l’attività del nucleo di polizia commerciale con 905 esercizi e 3921 commercianti controllati, mentre 155 sono stati invece i controlli di polizia edilizia (30 violazioni), che il comando ha portato avanti di pari passo con gli importanti progetti educativi nelle scuole.