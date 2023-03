Polizia locale, 51mila multe per eccesso di velocità

La Polizia locale ha redatto il report dell’attività dell’anno 2022. Numerosi i dati raccolti sul lavoro intenso in tema di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul fronte dell’organico sono state impiegate 54 unità alle quali si sono aggiunte 22 unità nel periodo della stagione turistica (da aprile a ottobre) e 6 unità nel mese di dicembre in occasione delle festività natalizie. Il presidio di controllo a Milano Marittima è stato attivo dal 1° giugno al 4 settembre con 48 giornate di apertura e 288 ore di servizio nel presidio. "Anche nel 2022 l’attività della Polizia Locale è stata particolarmente intensa e il report annuale lo testimonia pienamente. I dati riportati tuttavia non vanno letti solo col linguaggio statistico dei numeri, ma sono l’espressione dell’impegno profuso con grande professionalità dal personale, testimonianza di un lavoro quotidiano fatto di tanti interventi che concorrono a garantire tutela, legalità e a consolidare la percezione della sicurezza nella comunità. Non dobbiamo dimenticare che dietro ai risultati conseguiti nella complessa attività di garantire la sicurezza pubblica, esiste il sacrificio di persone che spesso, ben oltre al normale rapporto di lavoro ed in condizioni a volte difficili, profondono ila massima dedizione in difesa dell’ordine sociale" spiega il sindaco di Cervia Massimo Medri che prosegue "Il vero obiettivo che ogni amministrazione si deve porre è consolidare sempre più il rapporto e il valore di polizia di comunità e prossimità, nel quale il cittadino si deve sentire protetto e rassicurato. Inoltre dove esiste collaborazione e coesione tra Istituzioni, Enti, Forze di Polizia locali e nazionali, Forze armate e i vari operatori della sicurezza, i risultati sono sempre più positivi, infondendo maggiore fiducia nella collettività. A tutti va il mio ringraziamento". Andando ai risultati: 15.130 le richieste di intervento giunte alla centrale operativa e 2700 le pattuglie in servizio. 111 le denunce di reato, 1439 le persone controllate e 3269 i veicoli fermati e controllati.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati rilevati 219 incidenti stradali di cui 3 mortali. Le sanzioni al Codice della Strada rilevate 74.863 di cui le principali 51.188 per eccesso velocità e 18.311 per divieto di sosta. Per quanto riguarda i controlli ad attività commerciali ed artigianali sono stati 563 i pubblici esercizi controllati, 362 gli stabilimenti balneari, 46 ad attività ricettive. 19 i sequestri eseguiti per abusivismo commerciale itinerante. Sulle violazioni in tema di ordinanze sindacali 121 hanno riguardato l’inquinamento acustico, 37 le bevande alcoliche e 27 il decoro urbano. 16 le violazioni relative alle normative Covid-19. In funzione anche gli occhi elettronici con le 74 telecamere di videosorveglianza per la lettura targhe e 20 i varchi elettronici.

i.b.