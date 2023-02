Polizia locale, controllati oltre 50 veicoli

L’Ufficio strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante della Polizia locale nel primo bimestre 2023 ha incrementato i controlli sulle maggiori arterie urbane sui mezzi pesanti. In particolare sono stati effettuati 32 posti di controllo durante i quali sono stati verificati 58 mezzi e relativi conducenti.

I controlli hanno portato all’accertamento di 22 sanzioni, di cui una ventina per divieto di transito.

Inoltre, a seguito di sinistro stradale, sono stati svolti accertamenti sul conducente di un mezzo articolato e sono emerse numerose violazioni alla norma vigente. Dall’esame dei dati degli ultimi 28 giorni registrati nel cronotachigrafo, effettuata tramite software “police controller”, è emerso che in 9 occasioni l’autotrasportatore, non ha inserito la carta tachigrafica del conducente, viaggiando in modalità “out of scope”, in violazione alle norme sulla sicurezza dei trasporti previste nel vigente codice della strada (art. 179). La ditta proprietaria del mezzo, responsabile in solido della condotta in violazione alla norma, è stata sanzionata per un importo pari a euro 8.227.