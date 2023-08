Polizia locale, controlli in spiaggia Cinque le persone multate

La stagione turistica è in pieno svolgimento e la spiaggia è oggetto naturale dell’attività di controllo e monitoraggio delle forze dell’ordine. L’ultimo Corpo che in ordine di tempo ha effettuato sopralluoghi sull’arenile è stato quello della Polizia locale di Ravenna, che l’altra notta ha svolto un servizio straordinario di controllo delle spiagge tra la mezzanotte e le 4.30.

Gli agenti, come precisa una nota dell’amministrazione comunale, si sono recati nella spiaggia libera di Lido Adriano a seguito di una segnalazione per la presenza di persone che stavano campeggiando e avevano anche accesso un falò. Nel tratto di spiaggia libera a sud del Bagno Amarissimo sono state identificate 13 persone. Quattro di queste sono state sanzionate con 200 euro ai sensi dell’ordinanza balneare vigente, di cui 3 per campeggio vietato in spiaggia e una per aver portato vetro in spiaggia.

Successivamente i controlli sono stati estesi ad altre località: a Lido di Dante, senza riscontrare criticità, dal Bagno Miramare di Punta Marina al Bagno Hana Bi di Marina di Ravenna.

Durante quest’ultimo controllo effettuato dagli agenti sono state identificate 11 persone e una è stata sanzionata per campeggio in spiaggia.