Polizia locale, controlli per un’estate più sicura

Sono state numerose le operazioni e i controlli condotti dalla Polizia Locale negli ultimi due fine settimana per assicurare la sicurezza di cittadini e turisti. Un impegno a tutto campo che ha visto il dispiegamento di personale, sia di ruolo che stagionale, in diverse modalità: a bordo di veicoli, a piedi, sull’arenile e anche in abiti civili. L’obiettivo primario di questi servizi è stato il presidio delle strade e del territorio, unitamente alla tutela dei consumatori.

La Centrale Operativa si è confermata un punto di riferimento costante per la cittadinanza, ricevendo un elevato numero di segnalazioni e richieste.

Nel weekend del 20-22 giugno, sono state 293 le segnalazioni e richieste pervenute alla Centrale Operativa, con 38 accertamenti e violazioni riscontrate nell’ambito del commercio e dei pubblici esercizi. I controlli e le infrazioni al Codice della Strada sono stati 306, e sono stati rilevati 6 incidenti stradali, di cui 4 con feriti. Inoltre, una persona è stata fotosegnalata e denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e un veicolo sprovvisto di assicurazione è stato sottoposto a sequestro.

Nel weekend del 27-29 giugno, le segnalazioni e richieste pervenute alla Centrale Operativa sono state 284, con 17 accertamenti e violazioni relative al commercio e ai pubblici esercizi. I controlli e le infrazioni al Codice della Strada sono stati 366, e sono stati rilevati 4 incidenti stradali, di cui 3 con feriti. I controlli, fanno sapere dal comando, proseguiranno anche nei prossimi weekend.