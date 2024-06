"Polizia locale da potenziare. Manterrò le promesse fatte"

Anche a Cervia la campagna elettorale si avvia alla sua conclusione per l’elezione del nuovo sindaco. A poche ore dal voto il candidato di centrodestra Massimo Mazzolani fa il punto.

Mazzolani, come è stato il confronto con l’elettorato di queste ultime settimane?

"Ho incontrato migliaia di miei concittadini e continuerò a farlo. Ho ascoltato, imparato e indicato le soluzioni che ritengo attuabili e concrete. Il costante confronto mi ha permesso di intervenire anche sul programma per renderlo ancor più approfondito. Sono felicissimo della partecipazione e dell’entusiasmo dei cervesi nei miei confronti".

Il turismo resta uno dei temi centrali. Le prime tre azioni vorrebbe mettere in campo?

"Per prima cosa convocherò immediatamente il tavolo di concertazione con tutte le associazioni di categoria. In secondo luogo parlerò con la Fondazione Cervia In per il Turismo per aumentarne funzioni e capacità. Infine, la mia volontà è arrivare entro novembre 2024 all’approvazione del nuovo sistema di regolamenti per riequilibrare l’offerta e aumentarne la qualità, così da consentire a tutte le imprese e agli operatori di organizzare e programmare al meglio le loro attività". Manutenzione, pulizia e decoro, viabilità. Su questi temi che risposte vuole dare?

"Verrà predisposto un piano pluriennale per le manutenzioni di strade, marciapiedi e arredo urbano, opportunamente finanziato. Istituirò squadre di manutentori per gli interventi di immediata necessità e urgenza, garantendo così la manutenzione ordinaria che permetterà di salvaguardare maggiormente i beni pubblici. Il tema del decoro urbano riguarda anche il sistema di raccolta rifiuti, da rivedere, la sicurezza urbana, da potenziare, così come sarà da potenziare la Polizia Locale. Sulla viabilità, certamente esistono criticità che devono essere risolte, penso all’intervento del waterfront di Pinarella e Tagliata, ad esempio, dove certamente dovremo intervenire".

La sua candidatura è appoggiata da diverse liste. C’è coesione e omogeneità tra voi?

"La coesione è stata fondamentale. Abbiamo lavorato tutti senza risparmio. La squadra è entusiasta e affiatata. Si è creato un gruppo di amici, uniti per lavorare al servizio dell’intera comunità".

Spesso si sente dire "in campagna elettorale si fanno solo promesse". Come risponde?

"Sono una persona abituata ad avere una sola parola e a mantenerla. L’ho fatto nella vita, nel lavoro e anche in politica. Invito i cittadini cervesi a leggere il mio programma, così potranno toccare con mano la concretezza della visione di città nuova che propongo. La mia grinta realizzativa è tanta e sarà tutta rivolta al bene della nostra comunità".

Ilaria Bedeschi