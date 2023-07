Polizia locale eleva multa a nigeriano per atti contrari alla decenza

Ha preso la spiaggia libera come un orinatoio. Una pattuglia della Polizia locale lo ha visto e così, a carico di un cittadino nigeriano di 30 anni, in regola con i documenti di soggiorno, è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza. Intorno alle 11.30 di ieri mattina, nella spiaggia libera a nord del bagno Go-Go di Lido di Classe, l’uomo è stato sorpreso mentre espletava i propri bisogni fisiologici urinando in pubblico sulla duna retrostante alla spiaggia. A suo carico una multa di 100 euro per la trasgressione del regolamento comunale di polizia urbana e la contestuale denuncia penale. Da inizio giugno la Polizia locale ha elevato diverse multe in spiaggia: per sosta e campeggio, per sosta nel parco marittime e per la presenza di un cane sotto l’ombrellone.