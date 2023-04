Polizia locale: i 150 anni Al servizio della comunità

La polizia locale di Ravenna ieri nella Sala Dantesca della Classense ha celebrato i 150 anni dalla sua fondazione. E’intervenuto il comandante, Andrea Giacomini, che ha ripercorso la storia del corpo. ‘Abbiamo un obiettivo ambizioso - ha detto - e cioè corrispondere alla necessità di sicurezza, un’istanza che arriva dai cittadini’. Il sindaco, Michele de Pascale ha ricordando alcuni tra gli importanti risultati ottenuti dal corpo, ad esempio nella lotta all’abusivismo commerciale. "Ci sono alcune limitazioni nell’accesso alle informazioni - ha concluso - che danneggiano gli agenti della Polizia locale, sarebbe ora di superarle". Ha chiuso gli interventi il prefetto Castrese De Rosa. "Ravenna - ha sottolineato - sa guardare lontano, individuare i problemi e risolverli. E questo accade perché si lavora insieme, se così non fosse non saremmo riusciti ad accogliere due navi di migranti a così poca distanza l’una dall’altra e con così poco preavviso". In occasione della commemorazione è stata realizzata una medaglia ed è stata allestita una mostra, ‘Storia della Polizia locale di Ravenna dalle origini a oggi’ visitabile in Classense fino al 29 aprile. Sono stati realizzati un volume, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, e un video.

La cerimonia è stata anche l’occasione per consegnare riconoscimenti ad alcuni agenti. Nell’ambito della tutela del benessere degli animali hanno ricevuto il riconoscimento Luca Scaglianti, Roberta Ducci, Luca Fiori, Gianluca Cerquitelli, Alfredo Panteghini, Dario Barbaro; Cinzia Casadio, Paola Muscatello, Tiziana Carnevali, Stefania Magnani, Eleonora Servadei. Gli agenti di polizia giudiziaria Mosè Khammassi e Sulejka Donati per aver individuato e fermato due giovani che avevano commesso diversi furti. Gli agenti Ider Fogli, Monica Minelli, Maria Longo, Erika Rambelli, Daniele Lucchi, Ilaria Volonà, Marco Pasqualini, Francesca Mengozzi si sono distinti in un’indagine relativa ad atti di danneggiamento a bordo degli autobus. Gli agenti Francesco Mathias Mazzotti, Ider Fogli, Monica Minelli, Maria Longo, Ciro Di Martino si sono distinti nell’individuare il responsabile di quasi 200 imbrattamenti di edifici. Riconoscimento anche a Eralda Baravelli, responsabile dell’Unità organizzativa che si è occupata dei più importanti servizi di viabilità in occasione dei grandi eventi ‘Valore tricolore’, ‘Maratona di Ravenna’ e ‘Jova Beach Party’.

Infine medaglia d’oro per meriti di lungo servizio, al commissario maggiore Stefano Mengozzi, decano del corpo con 42 anni di servizio.