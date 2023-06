Polizia locale, il Sulpl a Grillini: "Sforzi senza fine in giorni duri Rispetto per il Corpo"

Il dirigente territoriale Sulpl Cristina Orioli reolica alla nota di Alessaio Grillini. "Non sappiamo se offenderci o ridere di fronte alle affermazioni del consigliere di Italia Viva Alessio Grillini – scrive – , fatte durante l’ultimo Consiglio Comunale di Faenza e pubblicate sul Resto del Carlino cronaca di Faenza nell’articolo del 7 giugno, che si domandava “come mai la mattina e il pomeriggio, nelle ore di picco del traffico, io non veda in strada il personale della municipale“. E giustamente affermava che: “Mi piacerebbe che in questa fase di emergenza fossero sul campo”". Continua il Sulpl: "Ma noi eravamo al bar! D’altronde, dove mai potevamo essere se non al bar? Col più classico degli stereotipi, quale Sulpl – Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, a tutela dell’immagine e della dignità del Corpo, vogliamo rispondere alla più classica delle polemiche, sperando almeno di strappare un sorriso. Che la politica (di qualsiasi colore) sia abituata ad usare noi per attaccare il proprio avversario fa parte del gioco, e per quanto poco ci piaccia, in qualche modo lo dobbiamo accettare, ma a tutto c’è un

limite. Perché questo non può essere il ringraziamento agli sforzi del personale del Corpo di Polizia Locale, che in questi terribili giorni di emergenza, che non sembrano aver mai fine, ha dato e sta dando il tutto e per tutto, senza risparmiarsi un attimo e mettendo da parte sè stesso e le proprie famiglie. Non dimentichiamoci infatti che le donne e gli uomini della Polizia Locale, hanno i medesimi problemi di tutto il resto della popolazione e finiti i loro doppi turni, una volta a casa, nella loro casa alluvionata, hanno il resto da affrontare".

Continua: "Un po’ di rispetto, per favore. Inutile dire, come ben sa il consigliere, che i problemi di congestione del traffico non sono allo stato attuale risolvibili, nemmeno piazzando qua e là un po’ di agenti a caso, del tutto inutili nel caso concreto, data l’esagerata mole di traffico che giocoforza si riversa in via Fratelli Rosselli, sull’unico ponte rimasto a garantire l’attraversamento della città. Resta la curiosità di sapere come farebbe lui a risolvere la situazione, perché escludendo l’ipotesi del teletrasporto degli automobilisti, facoltà di cui allo stato attuale il Corpo non risulta dotato, noi al momento di soluzioni alternative non riusciamo a trovarne. Magari, se passa al bar ce lo spiega".