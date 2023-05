Polizia, Stellino saluta "Qui tante soddisfazioni"

Il questore Giuseppina Maria Rita Stellino ha salutato Ravenna in una conferenza stampa e ha annunciato il suo trasferimento a Livorno, una questura più grande e impegnativa. Si era insediata nel marzo del 2021, durante la pandemia, e ieri, emozionata, ha definito i due anni trascorsi qui ‘bellissimi’.

"Ho trovato una bella realtà - ha detto - e sono davvero estasiata dai romagnoli. Credo di lasciare una questura, se non in perfetto ordine, di sicuro in buona salute. Qui ho trovato una squadra che mi ha dato tante soddisfazioni, nonostante le risorse umane limitate, una situazione che non riguarda solo Ravenna, e che si è sempre impegnata al massimo per dare risposte al territorio". Ha ricordato le difficoltà legate al rilascio dei passaporti e ai lunghi tempi di attesa, per accorciare i quali sono stati organizzati diversi open day. "Abbiamo azzerato i tempi di attesa, anche se l’agenda on line continua a essere presa di mira", ha aggiunto. Quindi ha ringraziato i sindaci della provincia e il prefetto per l’aiuto e la collaborazione continui. "Il prefetto Castrese De Rosa - ha sottolineato - è stato un vero collante ed è riuscito a riunire le personalità più diverse, consentendo un importante lavoro di squadra". Accanto al questore, Paola Liaci, nuovo vicario, e Claudio Cagnini, dirigente della Mobile. "I dirigenti e il personale della Polizia di Stato della provincia di Ravenna, - ha detto Cagnini - ringraziano il questore Stellino per aver saputo creare un ambiente di lavoro sereno, nonostante le criticità dell’attuale momento storico, coordinando le diverse professionalità con umanità ed equilibrio, esaltando lo spirito di squadra, volano per il raggiungimento di grandi obiettivi. Siamo certi che il nuovo incarico non sia un traguardo ma una tappa del brillante percorso professionale del questore Stellino".

Giusy Stellino sarà a capo della questura di Livorno a partire da lunedì 15 maggio.

Nel marzo del 2021 era arrivata a Ravenna dalla Sardegna, dove è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di questore. La prima destinazione della sua carriera è stata Milano dove lavora al servizio volanti. Successivamente, a Roma, è stata prima alla Dia, poi nel servizio di scorta del presidente della Camera dei deputati e nel Servizio investigativo della polizia delle comunicazioni. A Sassari ha lavorato al comando della Squadra volante, mostrando grandi qualità investigative ed umane alla guida della Squadra mobile e con ottimi risultati nella lotta alla criminalità.