Polizia, un anno di interventi. Il questore: "Bilancio lusinghiero"

La Polizia ha celebrato il 173° anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia presso il museo “Classis”, alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi, del questore Lucio Pennella e delle più alte cariche della provincia.

Il questore ha sottolineato il lusinghiero risultato dell’attività della Questura di Ravenna. Nel corso dell’ultimo anno è stata ulteriormente potenziata l’attività di controllo del territorio con servizi mirati nei punti nevralgici della provincia ad opera di tutte le Forze di Polizia, unitamente all’impiego settimanale del Reparto Prevenzione Crimine. La sola attività delle Volanti della Questura, con il controllo di 27.000 persone e 7.000 veicoli, ha portato all’arresto di 57 persone e alla denuncia di altre 438; quella dei Commissariati di Faenza e Lugo, con il controllo di 12.500 persone e 4.000 veicoli, ha condotto all’arresto di 34 persone ed alla denuncia di altre 321.

Il lavoro della Squadra Mobile ha consentito di arrestare 67 persone, 134 quelle indagate in stato di libertà. Fondamentale il contributo della Divisione Anticrimine nelle proposte di misure di prevenzione del questore: 26 ammonimenti di cui 15 per stalking e 11 per violenza domestica, irrogati 40 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni a persone pericolose non residenti nel nostro territorio, 83 sono le persone sottoposte ad avviso orale. La costante attenzione rivolta al delicato fenomeno dei reati da “codice rosso” ha condotto all’arresto di 17 persone ed all’esecuzione di 23 misure cautelari. Significativa l’attività della Divisione di Polizia Amministrativa con il rilascio di circa 1.200 licenze e autorizzazioni per il porto e la detenzione di armi e il rilascio di 24.000 passaporti.

Predisposti 35 controlli amministrativi presso esercizi pubblici, circoli privati, stabilimenti balneari e locali di pubblico spettacolo, con chiusura di 12 esercizi pubblici. L’attività dell’Ufficio Immigrazione ha portato al rilascio di 15.624 permessi di soggiorno e all’emissione di 92 provvedimenti di espulsione, di cui 4 con accompagnamento alla frontiera, 9 con accompagnamento presso i centri di rimpatrio e 65 con ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Considerevole il contributo fornito dalle Specialità della Polizia di Stato in provincia: la Polizia Stradale ha contestato 7.700 contravvenzioni di cui 140 per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e 13 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 275 le patenti ritirate e 129 i veicoli sequestrati; la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha eseguito 3 arresti in ordine al delitto di pedopornografia e denunciato 115 persone in ordine a reati perpetrati attraverso gli strumenti informatici.

In chiusura della cerimonia sono state consegnate le ricompense per merito di servizio agli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti, in particolare due encomi solenni rispettivamente per una importante opera di soccorso nelle tragiche circostanze dell’alluvione del 2023 e per la brillante risoluzione di un omicidio.