Poliziotti all’istituto. Collaboratore scolastico arrestato con la droga all’uscita dal lavoro

I poliziotti lo hanno bloccato mercoledì mattina all’uscita da una scuola media - elementare del forese dove lavora come collaboratore scolastico. E nel suo marsupio gli hanno trovato 2,5 grammi di cocaina oltre a un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 35 grammi circa di droga (hashish). Mentre quella a scuola, eseguita con l’ausilio delle referente dell’intero plesso, ha dato esito negativo. Ma il materiale raccolto fino a quel momento dalla squadra Mobile (sezione Narcotici), già bastava per fare scattare l’arresto in flagranza di reato per il bidello in questione, un 32enne di origine piemontese residente a Mezzano: deve rispondere di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Per il giovane, difeso dall’avvocato Enrico Ferri, nel primo pomeriggio di ieri davanti al giudice Federica Liposcek e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, è arrivata la convalida dell’arresto con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

L’Antidroga lo ha agganciato verso le 11.30 mentre stava uscendo dal lavoro con il suo marsupio scuro a tracolla: ed è lì dentro che l’attenzione degli inquirenti si è da subito canalizzata. Il 32enne ha dal principio chiarito di lavorare a tempo indeterminato per quella scuola. E se la sua vettura e l’armadietto di lavoro dentro all’istituto hanno dato esito negativo, per quanto riguarda la droga, il marsupio ha restituito la cocaina e il bilancino oltre a cinque grammi e mezzo di sostanza considerata da taglio per le dosi.

A casa gli sono poi stati trovati due pezzi di hashish sistemati in un armadio in soggiorno. I guai sono arrivati pure per due proiettili Winchester calibro 30-30 recuperati sopra al frigorifero. Inoltre in uno sportellino dell’auto è stato rinvenuto un tirapugni in plastica in grado di rilasciare scariche elettriche.

Sia la quantità di droga sequestrata che il bilancino, hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare che il 32enne potesse cedere lo stupefacente ad altre persone. L’ulteriore materiale sequestrato - il giovane è stato indagato anche per il porto ingiustificato di oggetto d’offesa e per la detenzione abusiva dei due proiettili - ha spinto a ipotizzare una sua possibile pericolosità, scenario corroborato per l’accusa da una precedente denuncia di agosto.

Il pm di turno Marilù Gattelli ha quindi disposto la misura precautelare dei domiciliari in attesa dell’udienza in tribunale. Davanti al giudice, il 32enne ha in buona sostanza negato di avere mai spacciato men che meno a scuola agli studenti minorenni. Ha cioè assicurato che la droga la custodiva per uso esclusivamente personale.

In quanto alla sostanza considerata da taglio (bicarbonato) e dunque utile al possibile confezionamento delle dosi, ha precisato di utilizzarla come base per fumare la cocaina: e in tal senso il bilancino gli servirebbe proprio per dosarla. Per quanto riguarda i proiettili, voleva a suo avviso farne semplicemente un portachiavi senza altre velleità. Da ultimo per il tirapugni, lo teneva nella vettura per mera difesa personale, ha detto.

a.col.