Poliziotti di pattuglia in bicicletta

Li vedrete in giro per il centro storico. Poliziotti di pattuglia nel cuore della città in bicicletta. Infatti nell’ambito delle attività predisposte dal questore di Ravenna, Lucio Pennella, finalizzate a potenziare il livello di sicurezza pubblica, nonché volte a fornire ulteriori ausili e servizi di prossimità in favore della collettività, sono partiti in via sperimentale nuovi servizi di controllo del territorio attraverso l’utilizzo

di biciclette con colori di istituto, "in modo da assicurare una presenza capillare e dinamica

della Polizia di Stato sul territorio ravennate", si legge in una nota diffusa ieri pomeriggio dalla Questura di Ravenna.

Nelle prossime settimane verrà ufficialmente presentato il progetto, il cui obiettivo principale sarà quello di avvicinare sempre di più

le istituzioni alla comunità.