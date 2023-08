Poliziotti in e-bike: più vicini a cittadini ed esercenti del centro

Nell’ambito dell’incremento dei servizi di controllo del territorio, la Questura di Ravenna ha ampliato la propria attività di pattugliamento attraverso l’aggiunta di due equipaggi a bordo di e-bike con colori d’istituto che, già da questo mese, consentiranno un controllo più capillare delle varie zone del centro storico, dei parchi e dei giardini pubblici della città.

L’iniziativa, voluta dal Questore Lucio Pennella, ha come obiettivo quello di garantire una maggiore vicinanza ai cittadini assicurando una presenza sul territorio più tempestiva e un supporto alle Volanti presenti in città. Con l’utilizzo delle biciclette, gli operatori di polizia sono ora in grado di spostarsi più agilmente nel traffico raggiungendo anche zone di difficile accesso ai veicoli quali i parchi e le zone pedonali del centro storico. Il nuovo modulo operativo consentirà, inoltre, di recepire i bisogni dei cittadini attraverso una comunicazione quotidiana con l’utenza, compresi i gestori di esercizi pubblici.