Convinta di essere in regola, una 44enne faentina fermata nei giorni scorsi dalla Polizia locale dell’Unione per un normale controllo stradale mentre era in auto, ha consegnato i documenti ai vigili. Questi ultimi però si sono accorti che l’auto non era assicurata. La signora a quel punto si è resa conto di essere caduta in una truffa. Dalle indagini della Polizia locale, partite dopo la querela della 44enne, è emerso che la donna aveva stipulato la polizza attraverso un sito web di una nota compagnia assicurativa proseguendo però la trattativa per telefonico. La sottoscrizione e la stipula del contratto era poi avvenuta saldando l’importo con una ricarica di 283 euro su una carta prepagata. Gli investigatori faentini, attraverso gli accertamenti bancari, sono risaliti all’identità del falso agente assicurativo, residente fuori regione, non nuovo a reati simili, che è stato denunciato per truffa.