Polo tecnico, 9 aule e 4 laboratori in più

Il primo passo verso l’ampliamento del Polo tecnico di Lugo è stato compiuto. Nella mattinata di ieri la nuova dirigente scolastica, Electra Stamboulis, insieme al presidente della Provincia e sindaco di Ravenna, Michele de Pascale e al sindaco della città Davide Ranalli, hanno ufficialmente inaugurato il primo stralcio dell’intervento complessivo che a fine 2025 porterà al trasferimento dell’Ipsia Manfredi in via Lumagni, dove si trova la sede storica dell’Istituto Tecnico economico e anche dell’Iti. L’ampliamento ha permesso di realizzare 9 aule e 4 laboratori a disposizione dei vari indirizzi di studio che andranno a sostituire quelli attualmente utilizzati nella sede Ipsia distaccata di via Brunelli. Si tratta di un laboratorio dedicato alla meccanica, uno all’elettricità, uno definito 4.0. nel quale gli alunni possono utilizzare mezzi speciali come il braccio robotizzato e uno dedicato ai sistemi di automazione. "I laboratori storici sono stati pesantemente danneggiati dall’alluvione di maggio – spiega la dirigente scolastica –. Per questo saranno riallestiti completamente attraverso l’utilizzo dei 500mila euro ricevuti come contributi post alluvione e di altri 500mila euro messi a disposizione dai fondi del Pnrr. Appena le nuove attrezzature arriveranno – prosegue – saranno collocate nei locali appena inaugurati e potrà iniziare concretamente il passaggio dai vecchi ai nuovi laboratori".

L’immobile di via Brunelli tornerà poi, probabilmente, all’Ausl Romagna che ne è proprietaria. Dopo il completamento del primo stralcio di lavori, finanziato per due milioni e 600mila euro dalla Provincia attraverso varie forme di finanziamento, fra cui ovviamente anche fondi Pnrr, a breve partiranno i lavori della seconda parte dell’ampliamento che si affiancherà al primo. La spesa sarà, in questo caso, pari a 3 milioni di euro che serviranno a realizzare altri 4 laboratori e 8 aule. "I lavori in base ai vincoli imposti dal Pnrr dovranno essere completati entro fine 2025 – sottolinea Stamboulis –. Il trasferimento dell’Ipsia dalla sede attuale alla nuova avverrà soltanto quando anche il secondo stralcio sarà completato". Il polo tecnico, che ora riunisce complessivamente 1.773 studenti divisi nei vari indirizzi, potrà essere quindi concentrato in una sola sede. "L’intervento in corso di realizzazione al polo tecnico è il più importante della provincia – ha evidenziato il Presidente De Pascale –. Il polo ne aveva particolarmente bisogno dopo anni in cui sono stati effettuati soltanto interventi di manutenzione". L’intervento della Provincia sul fronte edilizia scolastica a Lugo riguarda anche l’istituto Stoppa per il quale sono stati stanziati 3 milioni e 700mila a copertura degli interventi di antisismica e messa in sicurezza dei solai.

Monia Savioli