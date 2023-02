Polo universitario faentino: sono oltre 600 gli studenti iscritti

"Non possiamo sapere se senza Faventia Sales a Faenza ci sarebbe comunque l’università". È questa una delle repliche del presidente della SpA con sede nel palazzo degli ex-Salesiani, Luca Cavallari, a Fratelli d’Italia e all’interrogazione depositata a Montecitorio per il ministro dell’Economia.

Sono seicento gli studenti iscritti ai corsi ospitati lì, destinati ad aumentare in quanto "dall’anno accademico 2023-2024 gli iscritti a ciascun anno di corso di Infermieristica passeranno da 130 e 164".

A questi si aggiungeranno i 25 posti di ciascun anno del corso di laurea in Logopedia, oltre ai 30 per il master in Coordinatore delle professioni sanitarie, e al master in Innovation management and communities. Nel 2023-2024 verrà avviato anche il nuovo master in ‘Linfedema e lipedema’.

"Per Faventia Sales questo si traduce in uno sforzo di due milioni di euro, che siamo pronti ad affrontare per ampliare gli spazi disponibili e fornire agli studenti un luogo di aggregazione".

A questo proposito Cavallari evidenzia come la ragione d’esistere di Faventia Sales – la ristrutturazione del complesso dei Salesiani – sia ancora valida: "è imminente l’avvio del progetto di recupero della porzione di immobile relativa all’ex-teatro e alla chiesa".

Continua Cavallari: "L’operazione consentirà di realizzare un’aula magna dalla capienza di 200 posti, dedicata all’università ma fruibile anche come sala polivalente e per concerti (nel complesso ha sede anche la scuola di musica Sarti, ndr), e sei aule per percorsi formativi, oltre a uffici per 1600 metri quadrati".

Nel complesso hanno sede anche altri enti di formazione privata, oltre a corsi di moda e sartoria.

Qui vengono svolti ogni anno pure il Festival dell’orientamento postdiploma e l’analogo evento Dire Fare Futuro.

Non sono però le attività che vedono coinvolta l’università quelle al centro della richiesta di chiarimenti portata avanti da Fratelli d’Italia ora anche in sede parlamentare: "i 52mila euro di spese condominiali pagati dal Comune non sono una misura volta ad ‘aggiustare’ il bilancio di Faventia Sales", ribatte il presidente Luca Cavallari, "ma un corrispettivo che tutti gli inquilini pagano, e che non possiamo rivelare nell’ammontare esatto trattandosi di contratti sottoscritti da privati. Basti sapere che quelli pagati dal Comune sono appena il 41% dei costi di gestione totali".

Filippo Donati