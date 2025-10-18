’Polvere e cielo’, la mostra alla Torre di Oriolo

Nella torre medievale di Oriolo dei Fichi, dove lo sguardo si perde sulla Romagna dalla corona dei monti d’Appennino fino all’Adriatico e a Ravenna, c’è un tesoro da scoprire: la mostra ‘Pulvis et Caelum’. A esporre le loro opere d’arte fino al 9 novembre, visitabili il sabato e la domenica pomeriggio, in questa Torre Green e nascosto cuore pulsante della Romagna, sono le artiste Chiara Di Stasio, Stefania Raggini e Linda Turci. Chi vuole scoprire questo tesoro, anzi, chi vuole avventurarsi in questa caccia al tesoro dell’anima, della mente e soprattutto del cuore, può salire fin qua, a pochi chilometri sopra Faenza. A guidarci alla scoperta è la forlivese Valentina Bertaccini, curatrice appassionata e competente dell’esposizione: "’Polvere e cielo’ è una riflessione visiva e concettuale sul nascere e realizzarsi delle idee, così come la polvere si solleva spinta dal vento. Un movimento antico che si rinnova: dalla polveriera della Torre di Oriolo (la stanza circolare che custodiva la polvere da sparo, ndr), un tempo punto strategico per la difesa e l’osservazione del territorio, oggi nasce un nuovo sguardo artistico che punta a vedere, immaginare e costruire". Aggiunge la curatrice: "Le artiste Chiara Di Stasio, Stefania Raggini e Linda Turci propongono un percorso visivo, sensoriale ed esperienziale, in cui le loro opere dialogano con la materia, il territorio e l’interiorità. Voci differenti unite da un intento comune: far vivere l’arte come esperienza di connessione tra cielo e terra, natura e pensiero, radici e visioni".

’Pulvis et Caelum’ è anche la conclusione di un ciclo di otto mostre, ‘Visioni verticali’ (curate da Valentina Bertaccini), che dalla primavera alla vendemmia hanno arricchito d’arte questo territorio collinare. La mostra poi si snoda all’interno della torre, fra luci e ombre, che riserva sorprese in ogni anfratto dei cinque piani, collegati dai 101 scalini della scala a chiocciola. La mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Produttori della Torre di Oriolo, Atelier1140, Viaterrea, Limo e Lamb Lamb, è visitabile a ingresso libero sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30 (info. Valentina 328.3612822).

Un cenno alle opere esposte: Chiara Di Stasio unisce pittura a olio e materiali naturali come iuta, canapa e bambù. Ricicla e riutilizza ogni componente, in una pratica artistica che è anche scelta etica. L’arte di Stefania Raggini nasce dal rapporto profondo con la Madre Terra. Tra sogno e materia, crea opere che sono strumenti di cura e introspezione, guidate dalla manipolazione e dall’uso evocativo del colore. Dopo esperienze con legno e vetro, l’autodidatta Linda Turci ha trovato nella ceramica la voce più autentica del suo percorso artistico, come scoperta interiore, in omaggio a Faenza, capitale mondiale della ceramica.

Quinto Cappelli