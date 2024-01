Polveri sottili, da oggi misure di emergenza

Considerata la previsione di sforamenti del livello di polveri sottili in provincia, da oggi a lunedì sono in vigore le misure emergenziali antismog, in aggiunta a quelle ordinarie. Scattano in tutta la Bassa Romagna il divieto di spandimenti dei liquami zootecnici con tecniche non ecosostenibili, il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse con classe di prestazione energetica inferiore a 4 stelle e la riduzione delle temperature degli ambienti interni riscaldati (19 gradi per case, uffici, attività commerciali, attività sportive; 17 per attività industriali e artigianali). Per Lugo sono disposti il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 ai veicoli diesel di categoria inferiore a euro 5 compreso nell’area urbana (a esclusione dei residenti del Comune per i quali la limitazione riguarda i veicoli diesel fino a Euro 4 compreso, deroga per i residenti dei Comuni alluvionati) e il divieto di combustione all’aperto. Infotel. 0545.299470.