Polveri sottili, più di un mese di sforamenti "Sono la prima causa di morte prematura"

di Filippo Donati Anche il 2022 è stata un’annata da dimenticare sul fronte dell’inquinamento: a Ravenna sono state registrate 37 giornate in cui i livelli di Pm10 hanno superato la quota di 50 microgrammi per metro cubo. Come fa notare Legambiente nel suo report Mal’Aria, a Ravenna la media di microgrammi per metro cubo si è attestata su quota 27 per le Pm10, 16 per le Pm 2,5, e 16 per l’ozono. La riduzione necessaria in vista dell’entrata in vigore nel 2030 della nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria è percentualmente enorme: per quanto riguarda le PM10, nessuna città capoluogo dell’Emilia-Romagna avrebbe rispettato la soglia di 20 µgmc annuale. Lo stesso discorso vale per le Pm 2,5: tutte le città avrebbero superato la soglia di 10ugm3 di media annuale che entrerà in vigore nel 2030. A Ravenna la quantità di Pm10 dovrebbe diminuire del 26%, quella di biossido d’azoto del 24%, quella di Pm 2,5 addirittura del 38%. Quanto è realistico raggiungere gli obiettivi? Non molto, apparentemente, considerando che dal 2011 a oggi la concentrazione di Pm10 è rimasta stabile, mentre quella di biossido d’azoto è diminuita appena del 3%. Un’inerzia gravida di conseguenze: in Europa, sottolinea Legambiente, "l’inquinamento è la...