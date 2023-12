Pomeriggi senza autobus: "La metà delle corse salta. Il problema si è aggravato"

Evitate il trasporto pubblico oggi pomeriggio. Se avete cercato di usufruirne ieri forse sapete il perché: è probabile che facciate parte dei passeggeri di quel 40% di corse che è saltato. E oggi saranno ancora di più.

Il disservizio delle ’corse non garantite’, come indicate sul sito di Start Romagna, va avanti da molti mesi – per non dire ormai da anni. Sembrava rientrato anche grazie a una maggiore copertura dei turni da parte delle altre aziende private che si occupano di trasporto pubblico accanto a Start, ma ora si è ripresentato più acuto che mai. "Stanno saltando tantissime corse – dice Raffaele Rossi di Fit Cisl – perché non c’è abbastanza personale per coprire tutti i turni. Start ha concentrato tutte le assenze nei turni pomeridiani perché la mattina occorre coprire le corse scolastiche. E così da alcuni giorni il pomeriggio il servizio è veramente molto ridotto". Rossi spiega che ieri a Ravenna "su 24 turni urbani pomeridiani ne sono saltati 11, all’incirca il 40% delle corse. E tra l’altro Start la sera prima pubblica le corse non garantite sul sito, ma la situazione può solo peggiorare: se nel corso della giornata qualcuno si ammala..."

Per la giornata di ieri sul sito le corse non garantite erano oltre un centinaio. Oggi si prevede che la situazione sia ancora peggio: "Salteranno 14 turni su 24, quindi più del 50% del servizio urbano pomeridiano. Sperando che la situazione non peggiori ulteriormente– spiega Rossi –. Tra l’altro per ogni corsa saltata Start paga una penale ad Amr: soldi della collettività".

Viene ovviamente da chiedersi quali siano i motivi di tante assenze in questi giorni: "Fondamentalmente il problema è sempre quello che denunciamo da anni: la carenza di autisti. Ne mancano almeno 12 a Ravenna, che è il territorio in Romagna più in crisi in proporzione: qui in totale l’organico è di 130 persone, a Rimini ne mancano 15 ma su 270 e in tutta la Romagna 30. Da noi non c’è il 9-10% del totale del personale che servirebbe. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata per assenze legate a malattie, ferie e congedi, ma sta di fatto che se l’organico fosse adeguato probabilmente il problema non esisterebbe. Il disagio è maggiore rispetto a quello di uno sciopero, che viene comunicato in anticipo e che obbliga comunque a garantire una parte del servizio. Così l’utenza non si aspetta che il 40% delle corse salti".

Da tempo Start lamenta la difficoltà nel reperire personale, che secondo i sindacati è da imputare agli stipendi bassi: "Abbiamo chiesto di aumentarli – prosegue Rossi –. Un lavoratore appena assunto guadagna 1.200 euro senza straordinari per 40 ore, sabato e domenica compresi. Forse ora va un po’ meglio grazie agli esoneri contributivi previsti dal Governo, ma è una cosa temporanea".

Si prevede che la situazione rientri nei prossimi giorni: con le vacanze scolastiche il numero di corse si ridurrà, con meno turni da coprire. "Ma speriamo di non ritrovarci nella stessa situazione il 7 gennaio" aggiunge Rossi.

Ieri sul tema è intervenuto anche Massimo Cai, segretario regionale Ugl Autoferrotranvieri, che sulla mancanza di personale propone alcune soluzioni: "La revisione della struttura aziendale, che in tempi di restrizione come quelli che viviamo è esosa all’inverosimile", "la limitazione delle consulenze esterne, che sottraggono notevoli risorse economiche" e gli "accordi a ribasso che hanno portato il salario dell’autoferrotranviere romagnolo fra i più bassi fra la classe operaia della regione".

Sara Servadei