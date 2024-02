Pomeriggio di confronto sui 16 anni dell’Unione. E lo spettacolo della Timo

Oggi dalle 15.30 al teatro Goldoni di Bagnacavallo si terrà un pomeriggio di confronto e condivisione sui primi 16 anni a dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Si comincerà parlando dei ’Sedici anni di Unione’, con l’esperto dei servizi pubblici locali Gianni Xilo, il direttore della Regione Francesco Raphael Frieri e Luca Mazzara, direttore del Master in city management dell’UniBo. Nella seconda tavola rotonda, dalle 16.15, si parlerà di ’Vivere bene in Bassa Romagna’ con Federica Boschi, direttrice Distretto sanitario di Lugo; Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio X di Ravenna; Benedetta Brighenti, presidente Aess; Alessandro Rossi, referente Anci; Paola Silvagni, direttore tecnico Consorzio Romagna occidentale e Rita Nicolini, direttrice Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Alle 17.30 il terzo focus su ’costruire valore pubblico ed economico con l’innovazione’ con Marco Marcatili, direttore sviluppo di Nomisma; Federica Francesca Vicari del centro culturale Cisim di Lido Adriano; Gianluca Mazzini, direttore Lepida Scpa e Barbara Santi per l’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale Paolo Calvano. Alle 18.30, a conclusione della giornata, ci sarà uno spettacolo con Maria Pia Timo (foto).