Pomeriggio di incidenti, due violenti scontri

Due gravi incidenti ieri pomeriggio: il primo a Massa Lombarda, il secondo poco tempo tempo al confine tra Bagnara e Solarolo. Poco prima delle 16, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Lavezzola, alle porte di Massa Lombarda si sono scontrate due auto. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Bagnarolo e via Nuova si sono scontrate due Fiat Panda, una vecchio modello e una modello nuovo.

Alla guida del primo mezzo c’era un ragazzo classe 1994, che stava percorrendo via Nuova quando l’auto è venuta a collisione con l’altra Panda che proveniva dalla sua destra e percorreva via Bagnarolo con direzione di marcia San Patrizio-Massa Lombarda. Al volante c’era una ragazza del 2004. Sul posto sono state chiamate le ambulanze e, inizialmente anche l’elimedica. Entrambi i giovani (che risiedono a Massa) sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Le due auto dopo lo scontro sono finite in un fossato laterale alla strada profondo circa quattro metri. Sul posto oltre ai carabinieri di Lavezzola sono intervenuti anche i carabinieri di Massa Lombarda e la Polizia locale della Bassa Romagna per gestire la viabilità, insieme ai Vigili del fuoco.

Poco dopo le 16 un altro incidente lungo la strada provinciale 22 Pilastrino-San Mauro al chilometro 2, tra Solarolo e Bagnara di Romagna.

Lungo la provinciale, in un tratto rettilineo, sono venute a collisione una Volkswagen Golf condotta da un giovane che proceveva con direzione di marcia Bagnara-Solarolo e una Hyundai X20 che viaggiava nella direzione opposta, condotta da una donna.

Dopo lo scontro la donna è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta grazie all’intervento dei Vigli del fuoco. Sul posto due ambulanze, l’auto medicalizzata e l’elicottero di Ravenna Soccorso. È intervenuta la Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina che ha provveduto a chiudere la provinciale per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi in sicurezza. Sul posto inoltre è intervenuto anche il gruppo di volontariato Gives di Bagnara di Romagna. Sia la donna, che ha riportato le ferite più gravi, che il giovane, sono stati portati con all’ospedale Bufalini di Cesena.

lu.sca.