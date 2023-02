Pomeriggio in maschera anche al Parco Teodorico

Oggi, dalle 14.30 alle 17, il Parco Teodorico propone una festa di Carnevale con l’animazione di Giuly & Roby di Pirilampo.Truccabimbi, bolle di sapone, palloncini e sfilata delle maschere presenti (si invitano tutti i bambini a partecipare in costume). Presso il punto ristoro sarà disponibile una merenda per i più piccoli e dolci tipici di carnevale per i più grandi. Questa iniziativa sarà la prima di un ricco calendario di eventi che animeranno il parco durante la primavera e l’estate e che proseguiranno fino all’autunno inoltrato. Il Parco Teodorico è uno dei principali parchi della città. Frequentato sia da giovani che da famiglie è ideale per fare sport o attività all’aria aperta ma anche come spazio destinato al riposo ed alla contemplazione.