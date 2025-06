Pondi: "Il consigliere Maccolini richiamato più volte per i contenuti"

Sull’allontanamento del consigliere Gian Franco Maccolini, imprenditore nel mondo delle consulenze tecniche, dimessosi dalla Lista Civica di appartenenza Prima Fusignano per i commenti razzisti pubblicati in un post in prossimità del referendum, e quindi anche dalla carica di consigliere comunale, interviene il primo cittadino della città, Nicola Pondi.

Il sindaco si esprime soprattutto in merito alle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo di Prima Fusignano, Claudio Baldini a seguito dell’accaduto.

"È surreale lo stupore di Baldini dato che il consigliere in questi mesi era stato richiamato più volte proprio per via dei toni e dei contenuti espressi, soprattutto sui social" puntualizza Bondi.

"Bastava farsi un giro sulla sua pagina facebook prima che ne rimuovessero i contenuti. Non è stato affatto un incidente di percorso". Poi, continua: "Come già dichiarato – precisa – ho apprezzato la richiesta delle dimissioni da parte di Baldini al suo consigliere, ma ad oggi, non c’è alcuna condanna e presa di distanza chiara, resa pubblica da Baldini e dal suo gruppo che rimangono di fatto in una posizione di ambiguità rispetto ad un episodio gravissimo e mai accaduto a Fusignano".

Il consigliere Maccolini è stato iscritto d’ufficio nel registro degli indagati per incitazione all’odio razziale.

Monia Savioli