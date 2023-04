Ponte alla chiusa di Errano, lavori solo nel 2025

di Carlo Raggi

Previsti per il 2023, i lavori per ripristinare l’accessibilità al ponte sul Lamone alla chiusa di Errano, quanto meno per ciclisti e pedoni, slittano al 2025. Per una spesa complessiva oltremodo contenuta: 300 mila euro (più 50mila per il progetto).

La decisione della giunta faentina è esplicitata nel documento di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2023-2027 di recente approvato dal consiglio comunale. E così quel ponte chiuso dal 21 giugno 2019 (ad auto, mezzi agricoli e autocarri era stato interdetto nel luglio 2018), bene che vada resterà chiuso per non meno di sette anni. Un bel balzo all’indietro, a ottant’anni fa, all’epoca della guerra! E dire che si tratta di un sito che meriterebbe ben altra attenzione per le sue radici ‘culturali’, sociali ed economiche che affondano nella storia, al XII secolo quando sul fiume Lamone, si iniziò a costruire chiuse per deviare l’acqua in canali per molteplici fini: difensivi, igienici, irrigazione e industriale, per i mulini. Operazione, quest’ultima, che atteneva al progresso sul fronte dei meccanismi di macina del grano con grande ricaduta sulla produzione.

Una storia, quella legata alle chiuse sul Lamone e a quella di Errano (o Marciliano, antichissimo toponimo) che si snoda con importanti variazioni attraverso nove secoli e che hanno riguardato ancora l’economia, le comunicazioni (il canale Naviglio Zanelli fu una strada d’acqua per le merci fra Faenza e il Po di Primaro, e quindi il mare, per un secolo fra la fine del 700 e la fine dell’800) e anche la produzione di energia elettrica. E non è tutto: la chiusa e il ponte di Errano all’inizio del nostro secolo, in un progetto che riprendeva l’analogo degli anni 80, venivano a costituire parte indispensabile di un anello di escursioni a piedi e in bici collegato al parco fluviale previsto per il tratto cittadino del Lamone: grandi idee rimaste inattuate. Proprio per tutto questo coacervo storico-culturale di cui è espressione, l’ulteriore slittamento del ripristino del ponte è vissuto da ricercatori e studiosi faentini con grande rammarico, è sentito come un vulnus alle radici della città.

Prime tracce storiche di canali derivati dal Lamone, stando alle opere di studiosi come Ennio Golfieri, Lucio Donati, Miro Gamberini, Stefano Saviotti, sono datate verso la fine del 1100, periodo in cui risale il tracciato del canale che, con vari rimodellamenti, ancora oggi corre a fianco della Brisighellese e poi alle Bocche dei Canali si dirama con il Canal Maggiore (o Grande) che segue via Canal Grande, appunto, e poi via degli Insorti e dall’altra parte via Firenze (tombinati negli anni 70). In città i tracciati si diversificavano, con il Canale Grande che proseguiva fino alla Darsena di città per alimentare (come ora) il Canal Naviglio Zanelli. Nel XIII secolo si hanno tracce di una chiusa nella zona di Sarna, che parrebbe poco più a monte della diga attuale, e di una ‘chiusa di Marciliano’, ovvero Errano, e nel 1519 si hanno notizie precise di una chiusa a Errano. Insomma, seppur ristrutturata nel Settecento, verosimilmente anche al fine di regimentare meglio l’acqua nel canale Grande e quindi nel Naviglio, l’odierna chiusa ha almeno mezzo millennio di vita. Danneggiata seriamente durante la guerra, fu restaurata nel 1946 su disegno dell’ingegnere comunale Giovanni Antenore e a quell’anno risale anche la ricostruzione del ponte ora chiuso e che era stato realizzato nel tardo Ventennio.

Il progetto di Antenore prevedeva anche il ripristino del canale per dare acqua agli orti alle porte di Faenza. Come si diceva la storia antica delle funzioni della chiusa di Errano si abbina a quella moderna: nel 1903 l’opificio, che era cartiera fino al 1867 e poi molino fino al 1899, fu trasformato in centrale elettrica che andava ad alimentare la centrale di Faenza collocata in pieno centro, in via Bertolazzi (dove è rimasta fino al 1953). E un progetto con richiesta di approvazione per una centrale elettrica da 1,15 gigawatt alla chiusa di Errano fu presentato al Comune e alla Regione nel 2011. In quello stesso periodo il Comune puntava al rifacimento del ponte al solo transito ciclopedonale. Per una spesa, all’epoca, analoga a quella ipotizzata oggi, 300mila euro! Ma non se ne fece nulla e nel dicembre del 2014 il ponte fu chiuso per una serie di smottamenti a lato della diga.

Venne riaperto a fine lavori nell’aprile del 2015 e ci fu anche una cerimonia con il sindaco e assessori vari. Ma l’acqua fa brutti scherzi e i guai si ripresentarono tal quali nel luglio del 2018 quando il ponte fu chiuso ai veicoli leggeri e pesanti e ai mezzi agricoli. Poi il 21 giugno 2019, la chiusura completa. E da allora, il silenzio.