Ponte Bailey di Isola. C’è il sì dell’Unione. Lavori per 350mila euro

La frazione di Isola, a Riolo Terme, tornerà ad avere un ponte di collegamento sul fiume Senio. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato dalla giunta dell’Unione dei comuni della Romagna faentina il progetto esecutivo che consentirà la nuova installazione di un ponte Bailey, al fine di ripristinare il collegamento già esistente, pesantemente danneggiato dalla piena del fiume Senio nel maggio del 2023.

Si tratta del ‘ponte di ferro’ la cui installazione risale al periodo della Seconda guerra mondiale. Dopo oltre 70 anni di servizio infatti, a causa degli eventi calamitosi della primavera del 2023, la struttura del ponte fu compromessa al punto da vedere interdetto il transito. Nel novembre del 2023 una nuova piena, con conseguenti allagamenti sul territorio, aveva reso necessario verificare l’ipotesi dell’abbattimento del ponte stesso, da ricostruire ex novo. Nel marzo del 2024 la valutazione fu affidata, in somma urgenza, alla ditta Janson Bridging Italia Srl, la quale per la redazione del progetto esecutivo si era avvalsa della collaborazione dello studio Enser di Faenza. Mentre l’iter burocratico procedeva, nell’autunno del 2024 la violenza di un’ulteriore piena del Senio ha spostato il ponte dalla sede in cui si trovava, sradicandolo dagli argini del fiume e ‘appoggiandolo’ sulla riva. Qualche mese prima era stata richiesta ad Arpae, che si era pronunciata positivamente, la concessione di aree del demanio idrico per la realizzazione di un ponte carrabile a campata unica, con una corsia di circa 40 metri di lunghezza, e nuovi appoggi su entrambe le sponde del fiume.

A ottobre scorso l’associazione Argylls Romagna Group ha proceduto alla verifica bellica, che ha dato esito negativo. Alla fine di novembre 2024 e a dicembre è stato rilasciato il nulla osta idraulico, sempre da parte di Arpae, con la concessione per l’occupazione dell’area del demanio idrico.

Tutti permessi necessari per poter realizzare l’opera, decisamente importante per l’abitato della frazione, ma non solo: il ponte fu al centro del ’corridoio’ per i tifosi realizzato in occasione dei campionati mondiali di ciclismo del 2020.

La costruzione del ponte di Isola rientrava fra le ordinanze che la struttura commissariale aveva licenziato: proprio con la numero 19 era stato approvato il finanziamento dell’opera di ripristino del ponte Bailey di Isola, per un importo complessivo di 350mila euro. La realizzazione del nuovo ponte porta dunque la firma dello studio di ingegneria Enser di Faenza, protocollato a dicembre del 2024. Con l’ultimo passaggio, cioè l’approvazione del progetto da parte dell’Unione dei comuni, la ricostruzione del ponte potrà essere avviata.