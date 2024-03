"Ponte Bailey e rifiuti, costi schizzati alle stelle"

Al centrodestra non è potuto non balzare all’occhio come le spese progettuali per il ponte Bailey sul Lamone a Faenza siano lievitate: "Siamo passati da 46mila euro a 126mila euro – evidenzia la consigliera comunale leghista, Roberta Conti –. Non si comprende il perché di questi incrementi. Lo stesso dicasi per i progetti relativi al Campus per il basket e per il condizionamento della sala del consigllio comunale. Crediamo ci sia una valutazione non sufficientemente attenta circa le spese derivanti, lo ricordiamo, dalle tasse pagate dai cittadini". Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi "manca un vero assessore ai Lavori pubblici. La progettazione del ponte Bailey risale a ottobre. Perché le spese sono triplicate? Ci è stato detto che è a causa di un nullaosta idraulico, della documentazione integrativa. Il totale per la posa del ponte è ora schizzato a un milione e 700mila euro. Qual è inoltre la logica dietro i 300mila euro spesi per il Ponte delle Grazie, che dovrà essere abbattuto? Voglio poi evidenziare come il costo per la raccolta dei rifiuti, complice il nuovo sistema, sia schizzato alle stelle: parliamo di 10 milioni e 800mila euro all’anno. L’indebitamento del Comune sta aumentando di nuovo, per la prima volta dopo molti anni, in maniera preoccupante. Nel frattempo ammontano ad appena 800mila euro gli investimenti in promozione turistica, e solo a 600mila euro quelli per la competitività".

Fratelli d’Italia esprime dubbi su molti dei progetti urbani a firma dell’amministrazione: "Perché gli interventi al Campus? Perché cofinanziare le operazioni al Palazzo delle Esposizioni? Perché gli investimenti a palazzo Laderchi? È opportuno ora l’ampliamento della biblioteca? Noto invece come siano spariti dai radar gli interventi per la Graziola". Gabriele Padovani, da Area Liberale, evidenzia come "il Comune di Modigliana abbia ricevuto fondi per la ricostruzione post-frane per un totale di 108 milioni; come mai Faenza ha visto destinarsi una porzione decisamente inferiore, pur a fronte dei danni che conosciamo e dei 10 milioni di euro spesi in somma urgenza?". Progetto civico faentino è altrettanto caustico: secondo Paolo Cavina "l’amministrazione è nel caos, già prima dell’alluvione era evidente la carenza di personale a fronte dei progetti Pnnr; la viabilità è del tutto fuori controllo", mentre per Massimiliano Zoli "dopo dieci mesi dall’alluvione ci sono ancora vari negozi nel centro della città invasi dal fango. Corso Garibaldi sembra Kabul".

f.d.