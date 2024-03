Ponte Bailey sul Limone a Faenza: la struttura prende forma

Faenza, 7 marzo 2024 – Il ponte Bailey ha cominciato ieri a essere proiettato sul Lamone a Faenza: il Panel bridge è stato messo in movimento dai tecnici della Janson Bridging intorno alle 16, e nelle successive due ore si è avventurato sul fiume, in direzione dell’argine di via Renaccio, per circa cinque metri. La struttura che i molti curiosi affacciati sul parapetto del ponte delle Grazie hanno visto scorrere dinanzi a loro in equilibrio sul fiume non è ancora il ponte vero e proprio, bensì il cosiddetto ‘avambecco’, cioè una sorta di pre-ponte, che viene proiettato per primo per favorire il bilanciamento del Panel bridge. Il quale ha già in parte preso corso nel cantiere di piazza Lanzoni, subito alle spalle della porzione di struttura che costituisce l’avambecco. Nell’arco delle prossime ore anche il Bailey vero e proprio raggiungerà l’argine e comincerà il suo viaggio in equilibrio sulle acque.

Per molti cittadini , fossero anziani radunati in capannelli, o giovanissimi accompagnati dai genitori, quello di ieri è stato un pomeriggio speso prima nell’attesa di vedere i primi movimenti del ponte e poi condito dall’euforia nel constatare come la struttura, approdata a Faenza il 29 febbraio, stesse lentamente acquisendo l’aspetto che avrà di qui ai prossimi anni, modificando l’apparire di questa porzione della città. Quello che si può definire come ‘l’approdo’ del ponte sull’argine di via Renaccio è previsto per la prossima settimana. Il Panel bridge dovrebbe essere in posizione entro l’ultima decade di marzo: a quel punto partiranno i collaudi che consentiranno poi al ponte di essere inaugurato e aperto al traffico, orientativamente nei primi dieci giorni di aprile. L’infrastruttura sarà aperta nei suoi primi mesi di vita esclusivamente in direzione ovest-est, cioè dal centro al Borgo (il traffico raggiungerà corso Europa dopo aver percorso una porzione di via Cimatti).

Potranno transitarvi solo i veicoli a motore, in quanto pedoni e ciclisti dovranno continuare a servirsi del ponte delle Grazie, sul quale sono in corso lavori per consentire la riapertura ai veicoli – benché solo per alcuni mesi – in direzione est-ovest, cioè dal Borgo al centro. Quando il ponte delle Grazie verrà chiuso per essere abbattuto, intorno alla fine del 2024, a fianco del ponte Bailey sorgerà un supporto, dedicato esclusivamente a bici e pedoni, che manterrà un collegamento diretto fra le due porzioni della città separate dal Lamone.

Il costo totale delle operazioni ha ormai superato i cinque milioni di euro: costituisce uno dei singoli capitoli più rilevanti dell’intera ricostruzione post-alluvione, insieme al rifacimento del ponte della Motta (nel Bolognese), alla ricostruzione del tratto di montagna che sostiene il passo della Valletta, tra Fognano e Zattaglia (intervento da quattro milioni) e alla riapertura della ferrovia faentina, per la quale Rete ferroviaria italiana ha sborsato quindici milioni di euro.