Ponte Bailey tra centro e Borgo, tempi lunghi

Sarà passato quasi un anno dalla prima alluvione quando il ponte mobile progettato per collegare di nuovo Borgo e centro storico entrerà finalmente in funzione.

La doccia fredda è arrivata durante il consiglio comunale di mercoledì sera, ed è stata tale da spingere sullo sfondo anche i numeri già di per sì rilevanti dell’indebitamento extra cui le alluvioni hanno costretto il bilancio del Comune.

"In consiglio siamo venuti a sapere che il ponte Bailey fra via Renaccio e via Piazza non è ancora stato ordinato all’azienda costruttrice – attacca la consigliera leghista Roberta Conti –. La tempistica di realizzazione sarebbe, dal momento dell’invio dell’ordine, di circa tre mesi e mezzo, escludendo naturalmente imprevisti. Da un rapido calcolo se, ed evidenziamo se, il ponte sarà ordinato a inizio novembre, considerato il rallentamento delle pratiche nel periodo natalizio e i possibili imprevisti dovuti al maltempo, in maniera ottimistica potremo averne fruibilità a fine marzo. Questo vuol dire l’intero inverno senza un collegamento automobilistico diretto fra il Borgo e il centro storico, con disagi enormi per la popolazione".

Se il ponte temporaneo sul Lamone – dovrebbe trattarsi di una struttura progettata dall’inglese Mabey Group – entrerà in funzione davvero a fine marzo, vorrà dire che saranno passati undici mesi dalla prima alluvione, arrivata nella notte fra il 2 e il 3 maggio, che mise in ginocchio il Borgo prima ancora di quella di due settimane più tardi, che sconvolse anche i quartieri di via Lapi, via Lesi, del Borgotto e dell’Orto Bertoni.

"E’ evidente che il Comune attualmente non ha le forze per dare risposta in tempi accettabili alle pratiche legate all’alluvione che si ritrova sulle scrivanie – rincara la dose per Area Liberale il consigliere Gabriele Padovani –. Serve un cambio di passo o la città si ritroverà bloccata".

Roberta Conti non fa sconti alla giunta: "Si naviga nel buio senza progetti e tantomeno programmazione. Abbiamo chiesto quali iniziative alternative l’amministrazione comunale abbia messo in campo per consentire ai cittadini di raggiungere le aziende e agli studenti di arrivare alle scuole, ma non abbiamo ricevuto risposte. Come mai non è stata considerata una priorità la sicurezza nelle strade e il ponte di collegamento fra il Borgo e la città? I cittadini sono esasperati e non potranno permettersi altri quattro mesi in queste condizioni. La città è abbandonata dalla giunta".

f.d.