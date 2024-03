Ponte Bailey, un’altra spinta. Struttura al centro del Lamone

Ieri gli operai della ditta ‘Janson Bridging’ hanno effettuato una nuova sessione di spinta della struttura per il ponte Bailey, dal Borgo verso il centro di Faenza. Il manufatto metallico, 73 metri di campata per una larghezza di quasi 5, che, dopo la chiusura al traffico degli automezzi sul ponte delle Grazie a causa dei danni delle alluvioni di maggio, collegherà le due zone della città, alleggerendo il traffico che ad oggi si concentra sul ponte della Memoria e lungo la circonvallazione.

A ieri la struttura metallica è stata spinta fino al centro del letto del Lamone, come sempre sotto lo sguardo attento di moltissimi faentini che non mancano di riprendere i lavori con macchine fotografiche e telefonini. C’è chi segue i lavori dal ponte delle Grazie da dietro le reti di cantiere in piazza Lanzoni e chi, invece, ha una vista privilegiata dai palazzi del Borgo adiacenti il cantiere o da uno studio dentistico, le cui finestre si affacciano lungo via Renaccio. È quello del dottor Francesco Vignoli che scherzosamente dice: "Di solito sono abituato a vedere altri tipi di ponti".

L’avanzamento del varo del ponte Bailey prosegue quindi in maniera spedita, con una data presunta di posa sulla piattaforma sull’argine sinistro del Lamone tra questa e la prossima settimana. Una fase successiva vedrà la posa di una pavimentazione metallica antisdrucciolo e antirumore, la parte sulla quale i veicoli dovranno poi attraversare il collegamento. Nel frattempo, in via Renaccio, all’incrocio con via Lapi, prosegue l’intervento per la nuova rotatoria che agevolerà il traffico sul ponte Bailey mettendo in sicurezza uno dei punti più insidiosi per la circolazione. Dopo la posa della struttura metallica si dovrà procedere alla realizzazione delle due rampe di raccordo. A seguire, verrà effettuato il collaudo con le prove di carico della struttura e la successiva apertura al traffico, dal centro verso il Borgo. Da un paio di settimane è inoltre partito l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte delle Grazie così da poterlo riaprire in un unico senso, dal Borgo verso il centro. Gli operai della ditta incaricata stanno lavorando per rinforzare, con staffe metalliche e calcestruzzo, le armature delle ‘travi tampone’ della sezione ‘resistente’. Per quanto riguarda invece il nuovo ponte delle Grazie, che prevederà l’abbattimento dell’intero impalcato e la ricostruzione, ci sarà da attendere lo studio del Piano di Sicurezza, preparato dall’Autorità di Bacino, che dovrà indicare le nuove altezze dei manufatti sui fiumi alla luce degli eventi atmosferici. Solo allora si potrà stabilire a quale altezza dovrà essere realizzato il manufatto per essere conforme al Piano; da quel momento si partirà con la progettazione definitiva.