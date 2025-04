"Ponte chiuso a San Pancrazio. Ok ai rimborsi"

Si è svolta a San Pietro in Trento l’assemblea del Pd con il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Alessandro Barattoni, organizzata nell’ambito del percorso di mobilitazione “Radicati nel futuro”. "I partiti si governo – ha detto Barattoni –, quando erano all’opposizione facevano promesse su pensioni, accise, canone o immigrazione e ora si dimenticano di tutto, alimentando così la sfiducia e la disaffezione verso la politica. Noi, al contrario, scegliamo un’altra strada: quella della serietà, del riconoscimento dei problemi reali e della proposta di soluzioni credibili, concrete e realizzabili. Il rispetto per i cittadini inizia dalla verità: dire cosa si può fare e cosa no".

Si è affrontato il tema del dissesto idrogeologico: "Dopo le alluvioni e i cambiamenti climatici, servono opere strutturali, casse di espansione, tracciamenti controllati, oltre che una battaglia politica comune per ottenere risorse statali. Non possiamo permettere che dopo ogni tragedia si ricominci da capo. È una questione di giustizia per tutta la Romagna"”. Sul tema della chiusura del ponte tra San Pancrazio e Ragone, Barattoni ha annunciato l’impegno della prossima amministrazione a prevedere un bando per rimborsare parte dei costi sostenuti dalle attività, analogamente a quanto fatto in passato con agevolazioni sulla Tari. Sull’ex scuola di Ragone, l’idea è di iniziare un percorso graduale di valorizzazione, a partire dagli spazi esterni e dai servizi di base, per dare una risposta concreta alle esigenze della comunità e dei comitati locali.