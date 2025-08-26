Da Dante ai bagnini

Cronaca
Ponte chiuso a Faenza per una fessurazione: iniziato lo scavo

I test dovranno scendere fino a 5 metri di profondità: ecco come cambia la viabilità

Faenza (Ravenna), 26 agosto 2025 – Completa chiusura al traffico veicolare, ciclabile e pedonale del ponte ferroviario tra via Granarolo e piazzale Sercognani a Faenza: una decisione resasi necessaria, in via precauzionale, ieri pomeriggio, a causa della comparsa di una fessurazione sul lato della carreggiata.

Oggi, la ditta incaricata ha iniziato lo scavo. Dalle prime verifiche si è evidenziata la necessità di approfondire i test fino a raggiungere la rete fognaria e il canale Naviglio, collocata a circa cinque metri di profondità. L’accesso alla condotta è previsto nelle prossime ore, così da definire con precisione le modalità dell’intervento e i tempi per la completa messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

Come cambia la viabilità

Il traffico leggero è deviato lungo via Laghi, via Filanda Nuova, via Malpighi, via Dalla Valle e via Chiarini. Per i mezzi pesanti la deviazione consigliata verso Ravenna è lungo via Boaria e la circonvallazione. Aggiornamenti saranno forniti in merito all’avanzamento dei lavori e alla riapertura del cavalcaferrovia.

