"Ponte del 2 giugno, prenotazioni in calo"

La festività del 2 giugno quest’anno pare non darà grandi soddisfazioni alle attività economiche. Un po’ perché cadrà di domenica, e dunque non sarà un ponte, un po’ perché il meteo non sta certamente aiutando. Un maggio poco felice, quindi, per una stagione che stenta a decollare. L’umore, quindi, non è dei migliori e lo si vede dalle poche persone in giro per la città. Turisti o avventori di giornata, dunque. Cervia non è stata ancora presa d’assalto e i fine settimana, sui quali tanto si punta, al momento non sono gratificanti. Lo spiega Luca Sirilli, presidente della ’Fondazione Cervia In’: "Purtroppo il 2 giugno cade di domenica e quindi depotenzia un ponte normalmente sempre molto richiesto. Ma il problema del calo di richieste a mio modo di vedere è legato all’incertezza meteo, al clima ancora instabile che purtroppo persiste dal 20 aprile e ha eroso fortemente l’avvio della stagione".

La caccia è sempre ai turisti stranieri: durante la Pentecoste alcuni tedeschi si sono visti ma i numeri sono ancora lontani da quelli del passato. "Questo evidenzia – prosegue Sirilli – come sia importante integrare anche una quota di tour operator stranieri, attualmente ancora troppo poco presenti a Cervia. Su questo tema la Fondazione sta lavorando fortemente. Pentecoste termina proprio con il weekend del 2 giugno e a seguire abbiamo due settimane ancora deboli in attesa della chiusura delle scuole, nelle quali però insistono alcuni eventi sportivi. Stiamo inoltre lavorando per potenziare il Festival della Romagna per renderlo un format di interesse per le campagne di comunicazioni e commerciali".

Ora si punta tutto sui tre mesi centrali dell’estate e il mese di settembre con grandi eventi – tra questi, il Tour de France, l’Open di Italia del Golf, Ironman e il Mercato Europeo dei Sapori – per arricchire l’offerta e invogliare i turisti a trascorrere le proprie vacanze in città. C’è ancora tempo per recuperare ma l’umore non è dei migliori tra gli operatori. Infatti, è ormai noto che sole e caldo aiutano a portare gente in città e a sollecitare le prenotazioni ma in queste settimane pare che sia molto complesso fare i conti con l’instabilità legata al tempo. Piogge e temperature talvolta autunnali prevalgono in questo momento sul decretare l’inizio della stagione balneare. Intanto, a Cervia si continua a respirare il clima elettorale, oltre ai tanti dubbi legati ala Bolkestein. E questo pare far crescere il sentimento di instabilità in attesa che l’estate inizi sul serio e i turisti arrivino a riempire la città.

Ilaria Bedeschi