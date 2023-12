Ponte della Chiusa, è tempo di collaudo

È tempo di collaudo per il ponte della Chiusa sul fiume Senio, sulla provinciale ‘Casolana’ nel territorio comunale di Riolo Terme. Le operazioni sull’opera recentemente adeguata a livello statico e sismico da parte della Provincia di Ravenna si svolgeranno dalle 22 di oggi alle 3 di domani, meteo permettendo.

Durante lo svolgimento del collaudo verrà garantita la percorrenza del ponte, con velocità ridotta e con un regime di circolazione a senso unico alternato, da parte dei veicoli leggeri, mentre verrà temporaneamente sospesa la circolazione dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Nello specifico, dalle 22 di oggi alle 3 di domani la circolazione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate sarà deviata.

Tutti i veicoli provenienti dalla via Emilia e diretti a Casola Valsenio e a Palazzuolo sul Senio, dovranno percorrere la via Emilia fino a Faenza e imboccare poi la Brisighellese Ravennate quindi percorrerla fino a Marradi per poi immettersi sulla Casolana e percorrerla fino a raggiungere Palazzuolo sul Senio e Casola Valsenio; tutti i veicoli provenienti da Casola Valsenio o da Palazzuolo sul Senio e diretti a Riolo Terme o alla via Emilia, dovranno seguire il percorso inverso. Sul posto verrà apposta dall’impresa esecutrice apposita segnaletica di indicazione. La circolazione stradale presso il ponte sarà regolata dal corpo della Polizia provinciale di Ravenna. Si invita, a tutela della sicurezza della circolazione nonché a tutela della corretta esecuzione della prova di collaudo, l’utenza stradale ad adottare una guida consapevole e prudente.