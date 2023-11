Ponte della Pungela, intervento a singhiozzo

Il cantiere aperto da un paio di settimane sugli argini del Santerno in località Villa San Martino, prima quindi del passaggio delle piene verificatosi venerdì scorso, sta frenando i lavori per la realizzazione della nuova Pungela, il ponte che sovrasta il corso del fiume nel territorio della frazione lughese. Gli interventi avviati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e poi intensificati durante l’ultima allerta arancione del weekend scorso, hanno lo scopo di consolidare gli argini e, soprattutto, di rimuovere i rami e i tronchi che, da mesi, occupano l’alveo del fiume. Allo stesso modo è fermo anche il cantiere previsto per la realizzazione della pista ciclabile collegata. Solo al termine delle operazioni avviate dall’Agenzia regionale, sarà possibile procedere con la costruzione di entrambi. Il cantiere infatti è già stato affidato tramite bando e la ditta incaricata aspetta soltanto il via. La nota positiva, soprattutto in relazione alla richiesta di più sicurezza per il territorio, è che già in fase di progetto definitivo e quindi ben prima dell’alluvione la nuova Pungéla è stata progettata più alta di 1,70 metri. Ponte e pista ciclabile rientrano nell’ammontare complessivo dei finanziamenti messi a disposizione dai fondi Pnrr per la città di Lugo. Una cifra che supera i 10 milioni di euro e nella quale rientrano anche gli interventi che stanno regolarmente procedendo per la realizzazione dell’auditorium cittadino, per la ristrutturazione di Palazzo Rossi e per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia "La filastrocca" che sorgerà in Largo Corelli e che, da sola, prevede un investimento di tre milioni e trecentomila euro. "Gli interventi di somma urgenza e di urgenza sulle infrastrutture e sul patrimonio a seguito dell’alluvione e del tornado – spiega l’assessora ai lavori pubblici, Veronica Valmori - non hanno distolto l’attenzione dalle manutenzioni, soprattutto sugli edifici scolastici, e non hanno bloccato l’avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr. Un lavoro immane da parte di tutta la struttura tecnica e amministrativa che lo sta portando avanti con professionalità e dedizione".

Da circa tre settimane, in particolare, sono state completate le operazioni di demolizione della struttura ex circolo Enal, che comprendeva anche le sede delle società sportive di judo, per fare posto alla nuova struttura dell’auditorium. I due milioni e 250.000 euro utilizzati per poterlo realizzare porteranno alla costruzione di un edificio a due piani. L’auditorium che metterà a disposizione una sala da 272 posti sarà collocato al primo piano. La funzione dell’area coperta al piano terra è invece ancora tutta da decidere.

Monia Savioli